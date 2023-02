La Chine se dit prête à travailler avec la Belgique pour approfondir ses relations

La Chine espère que la Belgique continuera à offrir un environnement commercial équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises, a déclaré le ministère dans un communiqué publié vendredi.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré lors d'un appel téléphonique avec la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, qu'il souhaitait que les deux pays étendent leur coopération dans divers domaines et augmentent les échanges de personnel, ajoute le communiqué.

Qin aurait déclaré que les deux pays devraient rester engagés dans un partenariat stratégique global et s'opposer à la politisation et à la militarisation des questions économiques et commerciales.

Il a également déclaré qu'ils devraient travailler ensemble pour maintenir les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, favorisant la croissance stable et à long terme des relations entre la Chine et l'Europe.