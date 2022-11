La Chine se lève, les taux changent, les cryptomonnaies s'effondrent

Bien que les mesures prises par Pékin pour désamorcer les tensions liées à sa gestion COVID-19 aient stabilisé les marchés locaux et mondiaux, le soulagement des banquiers centraux occidentaux a été bien moindre et l'angoisse de la récession mondiale persiste.

Les actions chinoises et le yuan ont rebondi mardi, certains investisseurs pariant sur le fait que le mécontentement civil extraordinaire pourrait accélérer le retour en arrière des restrictions COVID plus que le risque politique accru. Ils ont également salué l'assouplissement de la réglementation sur les collectes de fonds des promoteurs, qui atténue la crise du secteur immobilier.

Dans le cadre d'un bond de 3 % de l'indice chinois CSI300 et de 5 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong, les responsables chinois de la santé ont déclaré que le gouvernement allait accélérer les vaccinations COVID-19 pour les personnes âgées et ont reconnu que les troubles récents étaient dus à une application trop zélée des restrictions existantes.

Une répression des manifestations a eu lieu simultanément, les autorités chinoises menant des enquêtes sur certains manifestants alors que la police inondait les rues de la ville.

Les prix du brut ont également regagné les fortes pertes de lundi suite aux développements en Chine, aidés par les spéculations selon lesquelles l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, pourraient discuter d'une nouvelle réduction de la production lors d'une réunion le 4 décembre.

Mais la combinaison du rebond des prix de l'énergie et d'un barrage de rhétorique faucon de la part des banquiers centraux américains et européens a maintenu les marchés sur les nerfs d'une récession imminente l'année prochaine, et il n'y a eu que peu ou pas de rebond des actions européennes ou des contrats à terme américains après la forte chute de lundi.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont continué à sonder sous les 3,65 %, la courbe des rendements entre 3 mois et 10 ans s'inversant de plus en plus profondément pour atteindre des plus bas de 22 ans à 73 points de base. Le dollar a également rendu une partie de ses gains de lundi.

Le chef de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré lundi qu'une récession n'était pas encore son scénario de référence et qu'il n'envisageait pas de réduction des taux d'intérêt avant 2024.

De manière frappante, le faucon de la banque centrale néerlandaise Klaus Knot a également déclaré que les prévisions de récession étaient peut-être exagérées et que les craintes d'un "resserrement excessif" de la politique étaient une "plaisanterie".

Sa patronne, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que l'inflation dans la zone euro, qui devrait diminuer ce mois-ci mais rester supérieure à 10 %, n'a pas encore atteint son pic, ce qui encourage les spéculations sur une nouvelle hausse importante des taux d'intérêt de 75 points de base le mois prochain.

Les relevés d'inflation régionaux espagnols et allemands de mardi ont toutefois montré une baisse plus rapide que prévu.

De retour aux États-Unis, les dépenses du cyber-lundi ont été estimées à un niveau record de 11,6 milliards de dollars, les remises sur tout, des pyjamas aux AirPods, ayant incité les acheteurs à cliquer.

En revanche, peu de choses ont cliqué dans l'univers implosif des crypto-monnaies. Le créancier de cryptomonnaies BlockFi s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites lundi, la dernière victime du secteur après que l'entreprise ait souffert de son exposition à l'effondrement spectaculaire de la bourse FTX au début du mois. La bourse de crypto-monnaies Bifront a également annoncé qu'elle mettait la clé sous la porte.

Et la semaine agitée d'Apple ne se termine pas en Chine. Elon Musk a accusé Apple de menacer de bloquer Twitter de sa boutique d'applications lundi, ajoutant que le fabricant d'iPhone avait cessé de faire de la publicité sur la plateforme de médias sociaux.

Tout comme Morgan Stanley, Goldman Sachs et Deutsche Bank avant elle, Bank of America a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que le S&P500 connaisse une année 2023 volatile mais termine l'année à peu près là où il est maintenant.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Confiance des consommateurs américains en novembre, prix des maisons en septembre, indice des services de la Fed de Dallas en novembre

* Intervention d'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, et de Luis de Guindos, vice-président de la BCE ; intervention d'Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, et de Catherine Mann, responsable de la politique de la BoE

* Résultats des entreprises américaines : Intuit, NetApp, Hewlett Packard

* Le président américain Joe Biden accueille le président français Emmanuel Macron pour une visite d'État aux

États-Unis

Graphic : Taux terminal de la Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprljnqape/One.PNG

Graphique : Les ventes du Cyber Monday au fil des ans

Graphique : JOLTS et le marché de l'emploi