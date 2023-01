La Chine se prépare à la vague de vacances COVID, les gens quittant les mégapoles pour leur ville natale.

Après trois ans de contrôles anti-virus stricts et étouffants, la Chine a brusquement abandonné, début décembre, sa politique du "zéro COVID", laissant le virus courir librement au sein de sa population de 1,4 milliard d'habitants.

Samedi, les autorités ont déclaré que près de 60 000 personnes atteintes du COVID étaient mortes dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 12 janvier, une augmentation considérable par rapport aux chiffres précédents qui avaient été critiqués par l'Organisation mondiale de la santé pour ne pas refléter l'ampleur et la gravité de l'épidémie.

Même ces chiffres excluent très probablement de nombreuses personnes qui meurent à domicile, notamment dans les zones rurales où les systèmes médicaux sont plus faibles, a déclaré un expert de la santé. Plusieurs experts prévoient que plus d'un million de personnes en Chine mourront de la maladie cette année.

À l'approche des vacances du Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Fête du printemps, qui commence officiellement le 21 janvier, les médias d'État ont été remplis d'histoires d'hôpitaux et de cliniques ruraux renforçant leur approvisionnement en médicaments et en équipements.

"Le pic d'infection par le COVID dans notre village est passé, mais le Festival du printemps approche et il y a encore des villageois laissés pour compte, en particulier des personnes âgées, qui risquent une infection secondaire", a déclaré un médecin de la province de Shaanxi dans un article du média régional Red Star News.

"Si les médicaments antiviraux et autres étaient plus abondants, je serais plus confiant", a ajouté le médecin.

En plus des médicaments contre la fièvre et des réserves d'oxygène, la Commission nationale de la santé de Chine a déclaré qu'elle équiperait chaque clinique de village d'oxymètres de pouls, des dispositifs du bout des doigts couramment utilisés pendant la pandémie pour vérifier rapidement les niveaux d'oxygène.

RUÉE VERS LE VOYAGE

La principale gare ferroviaire de Pékin a été bondée de passagers quittant la capitale ces derniers jours, selon des témoins de Reuters.

Dans la ville la plus peuplée de Chine, Shanghai, des trains de nuit temporaires ont été ajoutés pour répondre à la demande des voyageurs se rendant dans la province orientale de l'Anhui, a rapporté l'agence de presse officielle de l'État chinois, Xinhua.

Pendant ce temps, le nombre d'arrivées quotidiennes dans la plaque tournante du jeu, Macao, a dépassé 55 000 samedi, soit le nombre d'arrivées quotidiennes le plus élevé depuis le début de la pandémie.

À Hong Kong, le gouvernement a déclaré qu'il augmenterait le nombre de personnes pouvant passer par les points de contrôle de la frontière terrestre désignés vers le continent à 65 000 personnes par jour, contre 50 000 entre le 18 et le 21 janvier.

Le ministère chinois des transports a déclaré qu'il s'attendait à plus de 2 milliards de voyages au cours des semaines entourant les vacances.

La reprise des voyages en Chine a renforcé les attentes d'une reprise de la deuxième plus grande économie du monde, qui connaît ses taux de croissance les plus bas depuis près d'un demi-siècle.

Ces espoirs ont contribué à faire remonter les marchés boursiers asiatiques lundi, s'ajoutant aux gains de 4,2 % enregistrés la semaine dernière.

L'indice des valeurs vedettes de la Chine a augmenté de 0,6 % lundi, tandis que les prix mondiaux du pétrole ont également été soutenus par les attentes d'une reprise de la demande du premier importateur mondial, la Chine.

Les données chinoises sur la croissance économique, les ventes au détail et la production industrielle attendues cette semaine seront certainement sombres, mais les marchés regarderont probablement au-delà de cela pour voir comment la réouverture de la Chine pourrait soutenir la croissance mondiale, selon les analystes.