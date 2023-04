Les résultats publiés par les entreprises cotées au titre du 1er trimestre 2023 occupent désormais le terrain sur des marchés boursiers qui cherchent du carburant pour poursuivre un début d'année très favorable. La croissance chinoise pourrait les aider, même si elle suscite quelques interrogations. Le programme du jour comprend aussi Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Netflix et deux personnalités dont les initiales sont E. M.

Les marchés actions ont terminé en ordre dispersé en Europe, mais ils sont parvenus à accorder leurs violons aux Etats-Unis pour clôturer dans le vert clair. Les gains sont allés de 0,06% pour le Nasdaq 100 à 0,33% pour le S&P500, grâce à une accélération en fin de séance. Les premières publications de résultats sont bien accueillies, les statistiques tiennent et tout le monde ou presque semble à l'aise avec la nouvelle hausse de taux de la Fed qui se profile le 3 mai prochain. Le curseur des probabilités d'un tour de vis monétaire de 25 points de base à cette date est monté à 87% dans l'outil FedWatch du CME, qui fait référence. Plus tôt en Europe, le CAC40 avait cédé 0,3%, pénalisé par ses valeurs du luxe et ses banques, pendant que le FTSE 100 britannique surnageait (+0,1%), accompagné du Bel20 belge et de l'Ibex espagnol (+0,2%).

Le gros morceau du jour, en tout cas du début de la journée, c'est la croissance chinoise du 1er trimestre, qui a été publiée cette nuit. Elle s'établit à 4,5% sur un an, ce qui constitue une accélération par rapport au trimestre précédent (2,9%) et un niveau élevé par rapport aux attentes (4% selon le consensus). C'est la consommation qui a le plus surpris à la hausse, tandis que la reprise de l'investissement et de la production étaient un peu décevantes. On sait que l'économie chinoise reste un moteur important, même depuis que les marchés actions ont utilisé les faillites bancaires comme combustible pour leurs records plutôt que comme un avertissement pour l'avenir. La reprise chinoise s'appuie sur la réouverture du pays après les restrictions liées au coronavirus. D'ailleurs l'élément qui a le plus contribué à la surprise positive du PIB est la restauration, ça ne s'invente pas.

Pour autant, le marché n'est pas totalement satisfait et le diable se cache une fois de plus dans les détails, pour deux raisons principales et pas forcément raccord entre elles d'ailleurs. D'abord, c'est bien joli de sortir manger et boire des coups, mais les économistes auraient préféré une accélération fondée sur l'industrie ou les investissements qui durent plus que le temps de la digestion. Ensuite, la croissance publiée relativement dynamique (4,5% si vous avez suivi) et la bonne trajectoire de la consommation repoussent le fameux plan de relance dont-tout-le-monde-parle-et-qu'on-ne-voit-jamais. Celui dont les investisseurs pensent qu'ils donnerait un coup d'accélérateur à leurs paris chinois. Mais ce plan, c'est un peu comme la récession en occident : ceux qui agitent le chiffon rouge commencent à avoir des crampes.

Au final, les marchés d'Asie-Pacifique réagissent mollement à ce qui pourrait être considéré comme une bonne nouvelle. Le CSI300 grappille 0,1% à Shanghai et le Hang Seng recule de 0,8% à Hong Kong au moment où j'écris. La Corée du Sud, l'Inde, Taiwan et l'Australie perdent du terrain. Seul le Japon fait exception en gagnant 0,5% ce matin.

L'actualité macroéconomique étant relativement clairsemée, ce sont les résultats trimestriels des entreprises qui continueront à capter l'attention. Quelques gros morceaux aujourd'hui avec des banques (Bank of America et Goldman Sachs) et des industrielles (Johnson & Johnson ou Lockheed Martin). Ericsson et Sika ont ouvert le bal en Europe ce matin. Netflix le clôturera après la clôture américaine. Je commence à lire des commentaires sur le fait que la saisons des résultats, qu'on annonçait "mauvaise", sera peut-être "bonne". Tout ça parce qu'à force de crier au loup, les anticipations ont été largement sabrées par les analystes. C'est l'habituel effet balancier : les excès dans un sens ou dans l'autre sont corrigés par des excès plus importants encore. On parle ici de valeur relative bien sûr : les résultats sont jugés à l'aune des anticipations davantage que par rapport aux évolutions d'une année sur l'autre. Il va quand même falloir patienter un peu avant d'avoir une vue d'ensemble dans la mesure où les publications ne font que commencer.

Dans l'équipe des gens difficiles à suivre qui partagent les mêmes initiales, Elon Musk veut lancer son propre service de chat basé sur l'intelligence artificielle et Emmanuel Macron veut se rabibocher avec son peuple. "Je vais lancer quelque chose qui s'appelle Truth GPT ou une IA qui recherche la vérité maximale et qui essaie de comprendre la nature de l'univers… une IA qui se soucie de comprendre l'univers ne risque pas d'anéantir les humains, parce que nous sommes une partie intéressante de l'univers", a déclaré l'un des deux. "Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir et je vous fais confiance", a dit l'autre. Je vous laisse deviner.

Les marchés européens sont attendus en hausse ce matin à l'ouverture, avec des indicateurs avancés légèrement positifs. Le CAC40 gagnait 0,2% à 7516 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

En Europe, c'est le sondage ZEW du moral des financiers allemands en avril qui suscitera l'intérêt (11h00). Aux Etats-Unis, le marché jettera un œil aux permis de construire (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro évolue autour de 1,0937 USD. L'once d'or navigue sur les 2000 USD. Le pétrole se stabilise avec un Brent de Mer du Nord à 84,81 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,08 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans évolue à 3,59%. Le bitcoin s'échange autour de 29 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 33,50 à 33 CHF.

ALK-Abello : DNB passe d'acheter à conserver en visant 110 DKK.

Esker : Stifel passe de conserver à acheter en visant 175 EUR.

Euroapi : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 16,90 EUR.

Gedeon Richter : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 9980 HUF.

Holcim : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 57 CHF.

Maire Tecnimont : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 5,22 EUR.

Mapfre : Berenberg passe de conserver à vendre en visant 1,62 EUR.

Nokian Renkaat : SEB Equities passe de vendre à conserver en visant 9,50 EUR.

Nolato : SEB Equities démarre le suivi à l'achat en visant 60 SEK.

OMV : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 42,30 EUR.

Orange : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 13,50 EUR.

Porsche AG : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 105 EUR.

Prysmian : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 43 EUR.

Rémy Cointreau : Bernstein passe de performance sectorielle à surperformance en visant 204 EUR.

Repsol : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 15,20 EUR.

Vontobel : Credit Suisse reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 57 CHF.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Lagardère : affiche un chiffre d'affaires en hausse à 1,675 Md€ au T1.

Mersen : confirme ses objectifs 2023 après une robuste croissance de ses revenus au T1.

Virbac : le chiffre d'affaires du T1 se contracte de 1,3% en organique, à 314,8 M€.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

EasyJet : prévoit un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché grâce à une forte demande.

Ericsson : L'EBIT du T1 dépasse les attentes à 4 MdsSEK.

J.B. Hunt : le titre perd 2% hors séance après des résultats décevants.

Sika : l'activité se contracte au T1. Les objectifs 2023 sont confirmés.

Annonces importantes (et moins importantes)