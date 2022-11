La Chine semble laisser le taux directeur à moyen terme inchangé, reconduire intégralement les prêts arrivant à échéance

L'aggravation des épidémies de COVID-19 à travers le pays au cours des dernières semaines et la faiblesse de la demande nationale et internationale ont pesé sur la deuxième plus grande économie du monde, une série de données économiques récentes indiquant une nouvelle perte de vitesse.

Pendant ce temps, le resserrement mondial n'a pas encore donné de signe clair de pivot, limitant la marge de manœuvre de Pékin dans son assouplissement monétaire.

Dans un sondage réalisé cette semaine auprès de 31 observateurs du marché, tous les participants ont prédit que la Banque populaire de Chine (PBOC) maintiendrait le taux d'intérêt de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) d'un an inchangé à 2,75 % mardi.

Parmi eux, 22 personnes interrogées ont anticipé que la PBOC reconduirait intégralement 1 trillion de yuans (142 milliards de dollars) de tels prêts arrivant à échéance le même jour.

Parmi les neuf autres traders et analystes, cinq s'attendaient à un refinancement partiel, tandis que les quatre autres pensaient que la banque centrale injecterait des fonds frais supplémentaires pour soutenir l'économie ralentie.

"Nous nous attendons à un roulement complet ou presque complet pour soutenir la liquidité, tandis que la chance d'une réduction du taux de réserves obligatoires (RRR) pour remplacer une partie de la facilité semble mince car les mesures politiques sont ciblées", a déclaré Frances Cheung, stratège des taux chez OCBC Bank.

La forte échéance du prêt MLF de 1 000 milliards de yuans, la plus importante cette année, a suscité des débats sur le marché pour savoir si la PBOC réduirait le montant des liquidités que les banques doivent mettre de côté comme réserves pour combler le manque de liquidités, mais certains traders ont déclaré qu'une réduction du RRR serait un signal d'assouplissement politique trop fort.

La Chine, avec le Japon, a été une exception majeure dans la vague de resserrement mondial, Pékin se concentrant sur la stimulation de son économie frappée par le COVID. Mais les investisseurs craignent que l'élargissement de la divergence monétaire ne déclenche des sorties de capitaux et une dépréciation du yuan.

La décision de la Chine d'abaisser le taux de la FML en août a élargi les écarts de rendement par rapport aux États-Unis et accéléré la baisse du yuan. [FRX/]

La banque centrale chinoise "marche sur un fil ténu entre la stimulation et l'instabilité financière, car une trop grande activité alimentée par le crédit a été la source ultime de l'effondrement actuel du marché immobilier", a déclaré Win Thin, responsable mondial de la stratégie des devises chez Brown Brothers Harriman.

Les données officielles ont montré que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont chuté plus que prévu en octobre par rapport au mois précédent, tandis que la croissance générale du crédit a ralenti, les épidémies de COVID-19 et le ralentissement du secteur immobilier ayant pesé sur la demande de crédit.

(1 $ = 7,0414 yuans chinois)