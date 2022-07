La Chine semble maintenir son taux directeur à moyen terme inchangé pour un sixième mois

Le resserrement monétaire agressif au niveau mondial et l'augmentation de la pression inflationniste intérieure ont limité la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement, et les analystes et traders pensent que la banque centrale chinoise est prête à normaliser progressivement sa politique monétaire après que les données de juin aient indiqué que l'économie avait commencé à toucher le fond.

Dans un sondage réalisé cette semaine auprès de 29 observateurs du marché, tous les répondants prévoient de ne pas modifier le taux d'intérêt de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an, qui est actuellement de 2,85 %.

Parmi eux, 22 s'attendaient à ce que la Banque Populaire de Chine (PBOC) renouvelle intégralement les 100 milliards de yuans (14,84 milliards de dollars) d'emprunts politiques arrivant à échéance vendredi. Mais les sept participants restants ont prédit un renouvellement partiel après que la banque centrale ait réduit de manière inattendue le volume quotidien des prises en pension ce mois-ci.

Un tel changement a conduit la PBOC à effectuer son plus grand retrait de liquidités du système financier en trois mois la semaine dernière, ce qui a fait naître des spéculations sur le marché selon lesquelles les décideurs politiques sortent progressivement de l'assouplissement monétaire en mode crise délivré lors des lockdowns COVID-19.

"Nous pensons que la PBOC se rend compte que la demande de prêts pourrait ne pas être créée simplement en abaissant les taux d'intérêt", a déclaré Iris Pang, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING.

"En tant que tel, nous ne pensons pas que la PBOC réduira davantage les taux directeurs, à moins qu'il n'y ait des blocages plus prolongés", a déclaré Pang, s'attendant à ce que le taux du FML à un an reste inchangé pour le reste de l'année.

Certains traders ont noté que la banque centrale a signalé une politique monétaire moins accommodante au cours du second semestre de l'année.

Interrogée sur les chances d'une nouvelle réduction du ratio de réserves obligatoires (RRR) des banques et des taux d'intérêt, la banque centrale a déclaré que les conditions de liquidité récentes étaient déjà amples et même légèrement élevées.

"Cette déclaration a signalé l'accent mis par la PBOC sur le maintien de la stabilité des prix, et est conforme à notre obligation de ne pas réduire davantage le RRR ni les taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

L'inflation des prix à la consommation en Chine a montré une tendance à la hausse pour augmenter au rythme le plus rapide depuis près de deux ans en juin, bien qu'en dessous de l'objectif du pays d'environ 3 %.

Si le taux du MLF reste inchangé vendredi, les traders ont déclaré que cela pourrait indiquer qu'il n'y a pas d'ajustement du taux de référence des prêts du pays (LPR), qui est vaguement lié au taux directeur à moyen terme. La fixation du LPR est prévue pour mercredi prochain.

Par ailleurs, la Chine doit également publier vendredi son produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre et ses indicateurs d'activité. Les analystes prévoient que le PIB n'a augmenté que de 1% par rapport à l'année précédente.

(1 $ = 6,7400 yuans chinois)