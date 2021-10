La Chine sera d'ici 2025 capable d'envahir Taiwan, prévient Taipei

TAIPEI, 6 octobre (Reuters) - Les tensions militaires entre Taiwan et la Chine ont atteint un pic inédit en plus de quatre décennies, a déclaré mercredi le ministre taiwanais de la Défense, prévenant que Pékin aurait les moyens de mener une invasion "totale" de l'île d'ici 2025, sur fond de multiplication des manoeuvres militaires chinoises.

En l'espace de quatre jours, de vendredi à lundi, près de 150 appareils de l'armée chinoise ont traversé l'espace aérien taiwanais, a indiqué Taipei, dénonçant des actes de harcèlement de la part de Pékin.

La Chine considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas un recours à la force pour la ramener dans son giron. L'île met en avant son indépendance et veut défendre ses libertés et sa démocratie.

Auditionné par une commission parlementaire, Chiu Kuo-cheng a déclaré que la gravité de la situation était sans précédent depuis son entrée dans l'armée, il y a plus de 40 ans, en réponse à une question sur l'état des tensions militaires entre Taiwan et la Chine.

Le ministre de la Défense a ajouté qu'il existait le risque d'un "raté" dans le sensible détroit de Taiwan, où les Etats-Unis mènent régulièrement des opérations de navigation décriées par la Chine.

Selon lui, la Chine est d'ores et déjà capable d'envahir Taiwan, et elle sera en mesure d'ici 2025 de mener une invasion "totale" de l'île.

"D'ici 2025, la Chine aura abaissé le coût à son plus bas. Elle en a la capacité maintenant, mais elle ne lancera pas facilement une guerre, devant prendre en compte de nombreuses autres choses", a-t-il dit. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Jean Terzian)