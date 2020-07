La Chine signe à l'Onu le traité mondial sur le commerce des armes

NATIONS UNIES, 7 juillet (Reuters) - La Chine a signé lundi le Traité sur le commerce des armes et adressé une pique à l'administration américaine de Donald Trump - qui a annoncé l'an dernier le retrait des Etats-Unis du traité -, accusant Washington d'intimidation et d'unilatéralisme et de nuire aux efforts pour lutter contre les défis mondiaux.

Conformément à une annonce effectuée en septembre dernier, la Chine a formellement déposé l'instrument d'adhésion au traité via son ambassadeur aux Nations unies, Zhang Jun.

Elle devient le 107 pays à prendre part au pacte approuvé à une écrasante majorité par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 et qui entend réguler les ventes d'armes conventionnelles pour éviter leur vente aux pays bafouant les droits de l'homme.

Barack Obama, qui était alors le président des Etats-Unis, avait signé le traité mais la National Rifle Association (NRA), lobby américain des armes à feu, avait exprimé sa désapprobation et le Sénat américain ne l'avait pas ratifié. Donald Trump a annoncé l'an dernier qu'il allait retirer les Etats-Unis des pays signataires.

Sans nommer les Etats-Unis, Zhang Jun a reproché dans un communiqué à "un pays" de se désengager de pactes internationaux et de mener des "actes d'unilatéralisme et d'intimidation".

D'après l'Institut de recherche pour la paix internationale de Stockholm, la Chine était le cinquième plus grand exportateur mondial d'armes entre 2014 et 2018. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)