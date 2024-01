Pendant que les marchés occidentaux ne baissent plus, les autorités chinoises ont l'air vexées de constater que leurs marchés ne montent plus. Même si c'est le cas depuis cinq ans, il n'est jamais trop tard pour agir, pas vrai ? Apparemment, Pékin ferait acheter massivement des actions pour renforcer l'édifice. Je me demande combien de temps il faudra aux investisseurs pour se rendre compte qu'ils préféreraient une action économique vigoureuse en amont plutôt qu'un échafaudage bancal en aval.

Les indices actions européens se sont mis au diapason de leurs homologues américains hier, en revenant sur leurs meilleurs niveaux. Mais Wall Street en a profité pour repartir de l'avant. Un peu comme ce partenaire de footing qui ralentit pour vous attendre, avant de remettre un petit coup d'accélérateur quand vous le rejoignez enfin en suant comme un cochon, histoire de montrer qui va le plus vite. Wall Street qui aime visiblement dépasser des caps symboliques, puisqu'après les 17 000 points du Nasdaq 100, ce sont les 38 000 points du Dow Jones qui ont été effacés. Les deux indices évoluent en terra incognita, tout comme le S&P500, qui a accroché 4850 points. Il manque 3% pour que les traders newyorkais se fassent fabriquer une casquette floquée 5000. Petit point histoire : la version 4000 date d'avril 2021. La 3000 d'octobre 2019. La 2000 de septembre 2014 et la 1000 de février 1998.

La hausse américaine de la veille s'est toutefois révélée modeste et les trois grands indices ont clôturé non loin de leurs plus bas du jour. Les investisseurs ne se sentent pas plus concernés que ça par le passage sous les 50% de la probabilité d'une baisse de taux de la Fed en mars. Cette légère désillusion a été remplacée par le sentiment selon lequel le rythme de la baisse des taux n'a finalement que peu d'importance tant que l'économie continue à montrer des signes de solidité. Pour reprendre l'expression d'un professionnel de la finance que j'ai lue ce matin sans me rappeler où, le marché considère que l'économie américaine est invincible. Ça doit être le syndrome du super-héros Marvel, mâtiné d'intelligence artificielle. L'IA est partout et renforce l'appel d'air haussier. Personne n'a l'air de bien savoir pourquoi ni où ça va, mais nombreux sont ceux qui flairent l'odeur de l'argent. Du coup il y a deux types de personnes sur les marchés, ceux qui savent (ou qui font semblant) et ceux qui ne savent pas.

Prenons le cas de deux personnes lambda qui investissent. Bernard sait, Micheline ne sait pas, la pauvre.

"Pourquoi ça monte ?

Ben tu vois, Micheline, bientôt, toutes les tâches pénibles seront réalisées par l'intelligence artificielle. Gains de productivité, efficacité, rapidité, qualité. Et on se fera plus chier.

Oui, mais pourquoi ça monte ?

Je vais t'expliquer, c'est facile. Cite-moi un truc pénible dans ton quotidien que tu voudrais voir disparaître ?

Aller aux toilettes.

Un autre truc.

Plus avoir froid en hiver quand je sors.

Un autre truc.

Bosser.

Ah ben tu vois, là, l'intelligence artificielle va peut-être te prendre ton travail, donc tu auras plus besoin d'aller bosser.

Oui, mais pourquoi ça monte ?

Parce que pour organiser tout ça, il faut des processeurs pour inventer des trucs qui te permettront de plus avoir de travail.

Ça me rendra plus riche de plus avoir de travail ?

Ce que tu peux être rétrograde Micheline, c'est le progrès. Achète du Nvidia !"

Voilà, vous disposez maintenant d'un argumentaire de première bourre si on vous demande pourquoi l'IA fait monter la bourse.

En attendant l'IA, les autorités chinoises ont sorti le défibrillateur pour tenter de réanimer leurs marchés actions moribonds. Apparemment, Pékin va injecter davantage de fonds publics sur le marché des capitaux, a fait savoir le premier ministre Li Qiang. Bloomberg croit savoir que 2 000 milliards de yuans (environ 278,5 milliards de dollars) pourraient être mobilisés auprès des comptes offshore des entreprises publiques chinoises, pour créer un fonds de stabilisation. Le montage a l'air bancal à souhait, mais les autorités ne savent plus trop quoi faire pour arrêter l'hémorragie boursière. Le Hang Seng apprécie ce matin et rebondit de 3,3%. Le CSI300 est plus réservé, même s'il grappille 0,5%. Après tout, il s'agit de siphonner les caisses des entreprises pour acheter des actions.

Au Japon, la décision de la banque centrale a, comme souvent, accouché d'une souris. La BOJ a maintenu sa politique monétaire inchangée, sans surprise, et s'est montrée avare de commentaires sur ses intentions futures. L'impact est relativement neutre sur le marché japonais, qui bénéficie toujours d'une belle aura face au vilain petit canard hongkongais dans la région.

La séance du jour sera marquée par la première grosse salve de résultats d'entreprises de la semaine des deux côtés de l'Atlantique. Ericsson, Logitech et Swatch ont lancé le bal ce matin en Europe. Elles seront rejointes plus tard dans la journée par du lourd aux Etats-Unis : Johnson & Johnson, Procter & Gamble Company, Netflix, Verizon Communications, Texas Instruments ou General Electric notamment.

En Asie Pacifique ce matin, Tokyo a terminé en très légère baisse de 0,08%. Baisse aussi en Inde avant la fin de la séance (-0,4%). Taiwan, la Corée du Sud et l'Australie progressaient en revanche de 0,5% environ. Après de lourdes pertes hier, la Chine se redresse, de 0,5% pour le CSI300 et de 3,3% pour le Hang Seng, après les informations sur les mesures de soutien. Les indicateurs avancés sont très légèrement haussiers en Europe autour de 7h30.

Les temps forts économiques du jour

Outre la Banque du Japon, c'est l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00) qui sera suivi par les investisseurs. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0895 USD. L'once d'or est stable à 2027 USD. Le pétrole remonte, avec un Brent de Mer du Nord à 79,90 USD le baril et un brut léger américain WTI à 74,66 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,09%. Le bitcoin recule à 40 040 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Ericsson a vu son bénéfice trimestriels baisser, mais il a dépassé les attentes.

Logitech améliore ses résultats en dépit d'une baisse des ventes au T3 fiscal.

Swatch Group a enregistré une hausse de 5,2% (12,6% à changes constants) de son chiffre d'affaires annuel et entrevoit "d'excellentes perspectives de croissance" pour 2024.

United Airlines gagne 6% hors séance après ses comptes.

Annonces importantes (et moins importantes)