La Chine souhaite réduire de 10 % l'utilisation de pesticides sur les fruits et légumes d'ici 2025

Des niveaux élevés de pesticides et d'engrais chimiques sont utilisés pour produire des cultures sur les petites parcelles chinoises fortement exploitées, mais une utilisation excessive peut dégrader le sol et polluer l'eau, tandis qu'une utilisation incorrecte peut provoquer une contamination et nuire à la biodiversité.

Le ministère souhaite également réduire de 5 % l'utilisation de pesticides sur le riz, le blé et le maïs au cours de la même période, et augmenter d'autant l'utilisation d'engrais organiques d'ici 2025.

"Il est urgent d'améliorer l'efficacité et l'utilisation scientifique des pesticides et des engrais lors de la promotion de la réduction des pesticides chimiques", a déclaré le ministère de l'agriculture et des affaires rurales sur son site Internet.

Dans le même temps, la sécurité alimentaire nationale et l'approvisionnement en produits clés doivent être décrochés, a-t-il indiqué dans son plan.

La Chine a commencé à s'attaquer au problème en 2015, avec une campagne visant à stopper la croissance de l'utilisation des produits chimiques d'ici 2020.

Bien que l'utilisation de pesticides et d'engrais ait baissé respectivement de 16,8 % et 13,8 % d'ici 2021, le pays en utilise encore trop et de manière inefficace, a ajouté le ministère.

Une plus grande attention portée aux ennemis naturels tels que les insectes devrait faire partie des efforts visant à éliminer les parasites et les maladies, a déclaré le ministère, ces méthodes de prévention "vertes" devant être utilisées sur plus de 55% des surfaces plantées d'ici 2025.

La Chine ne possède que 7 % des terres arables du monde, mais absorbe un tiers de la consommation mondiale d'engrais chimiques, avec une utilisation par unité 2,7 fois supérieure à la moyenne mondiale, selon une publication soutenue par l'État, China Energy News.