La Chine taxe les importations d'acier inoxydable de l'UE

PEKIN, 22 juillet (Reuters) - La Chine a annoncé lundi qu'elle allait imposer à partir du 23 juillet des taxes sur certains produits en acier inoxydable importés en provenance de l'Union européenne, Japon, Corée du Sud et Indonésie afin de lutter contre une baisse des prix provoquée par ces importations.

Dans un communiqué, le ministère du Commerce précise que des taxes entre 18,1% et 103,1% seront prélevées sur les billettes et les tôles en acier inoxydable importées de l'UE et des trois pays d'Asie.

Pékin avait annoncé en juillet 2018 l'ouverture d'une enquête sur ses importations d'acier inoxydable à la suite d'une plainte de producteurs locaux qui reprochaient à ces importations d'avoir provoqué une baisse des prix.

Le ministère du Commerce avait déjà fait part le mois dernier de mesures "anti-dumping" visant les tubes et les tuyaux en acier inoxydable en provenance de l'UE et des Etats-Unis. (Muyu Xu et Shivani Singh; Jean Terzian pour le service français)