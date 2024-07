Après que Pékin a ordonné aux villes chinoises d'acheter les appartements nouvellement achevés et de les transformer en logements abordables, les premières mesures prises ont été de dévoiler des plans visant à élargir l'éligibilité aux subventions et à résoudre d'autres problèmes économiques dans le cadre de ce processus.

Les dirigeants chinois ont émis cette directive en mai, dans le but d'atténuer une crise immobilière prolongée, qui a conduit à des stocks gonflés d'appartements invendus qui ont paralysé les flux de trésorerie des promoteurs et pesé lourdement sur les prix de l'immobilier, la confiance des consommateurs et l'activité économique.

Le ralentissement de l'immobilier et l'atonie de la demande des consommateurs ont fait chuter la croissance en dessous des prévisions au deuxième trimestre.

Certains analystes considèrent la nouvelle approche des autorités en matière de logement social comme une rare mesure axée sur le consommateur en Chine, qui promet de transférer des ressources des gouvernements locaux vers les ménages, ce que beaucoup réclament depuis longtemps comme moyen de stimuler la demande intérieure.

Mais une analyse des déclarations publiques de 20 villes chinoises montre que les responsables locaux voient plus grand.

La plupart d'entre eux ont distribué des questionnaires aux médecins, aux enseignants et à d'autres groupes au-delà des cibles démographiques habituelles à faibles revenus, afin d'évaluer la demande de loyers subventionnés et d'achats d'appartements. Certains ont demandé aux ouvriers migrants des zones rurales ou même aux chercheurs scientifiques de manifester leur intérêt.

Selon les économistes, ces annonces montrent que les villes s'emparent de la nouvelle politique du logement pour tenter de remédier à la fuite des cerveaux et à l'exode net de la population vers des mégapoles telles que Shanghai ou Shenzhen.

L'atténuation des pénuries de main-d'œuvre dans les usines et le renforcement des soins de santé et de l'éducation pourraient contribuer à réduire certaines pressions économiques et sociales dans les petites agglomérations en stimulant l'activité et en élargissant l'assiette fiscale.

"Les petites villes sont plus motivées pour développer des logements abordables", a déclaré Nie Wen, économiste chez Hwabao Trust.

"Grâce à des loyers abordables, elles peuvent attirer davantage de travailleurs migrants et réduire les sorties nettes de population. Les logements abordables peuvent également être vendus aux policiers, aux médecins et aux enseignants, et contribuer à retenir les talents.

Les villes chinoises commencent à peine à publier des déclarations sur leurs efforts de mise en œuvre de la directive de mai, et des détails sur les groupes de population ciblés apparaissent pour la première fois.

Dix des vingt déclarations examinées par Reuters annoncent des enquêtes auprès du personnel médical, des enseignants et d'autres employés du secteur public. Les villes de Yantai et Longkou, dans l'est du pays, ont également déclaré que les travailleurs migrants pouvaient acheter et louer des logements abordables.

Hangzhou et Jinhua, dans la province plus riche du Zhejiang, recherchent des scientifiques. Tangshan, dans la province du Hebei, près de Pékin, propose des logements aux nouveaux citoyens et aux personnes de moins de 35 ans.

Kunming, dans le sud-ouest, cible des "groupes de talents dont la ville a besoin".

Duan, dans la région pauvre et lourdement endettée de Guangxi, propose des appartements à prix réduit aux "familles qui ne possèdent pas de logement ou dont la surface habitable par habitant est inférieure à 15 mètres carrés".

Les analystes s'attendent à ce que ces enquêtes suscitent un vif intérêt. Mais de nombreux locataires ou acheteurs potentiels pourraient changer d'avis si les appartements achetés par les autorités dans le cadre du programme sont en mauvais état ou situés dans des endroits peu pratiques.

"Nous ne savons pas encore quelle est la qualité de ces appartements", a déclaré Ma Hong, analyste principal à l'institut de recherche GDDCE.

'SO POOR' (SI MAUVAIS)

Pékin facilite un financement de 500 milliards de yuans (69 milliards de dollars) pour le programme à l'échelle nationale, et de nombreux analystes s'attendent à ce qu'il augmente le financement à l'avenir.

Peu de villes ont indiqué le montant des subventions prévues.

Yantai et Longkou offrent des réductions de loyer mensuel de 400 yuans pour les diplômés universitaires et de 300 yuans pour les autres. Une réduction supplémentaire de 50 yuans s'applique pour chaque membre supplémentaire du ménage.

Cela représente des subventions d'au moins 20 % dans les deux villes, selon le Yantai Daily et une plateforme de location en ligne.

À Hangzhou, où se trouve le géant de la technologie Alibaba Group, la location d'un appartement de 50 mètres carrés (538 pieds carrés) ne coûterait qu'environ 500 yuans par mois.

Les habitants des villes de Leshan (sud-ouest) et de Yongzhou (sud) qui ont renvoyé les formulaires officiels ont indiqué que les appartements d'une superficie maximale de 110 m² pouvaient être achetés pour environ deux tiers du prix du marché.

À Leshan, cela réduirait les prix d'environ 100 000 yuans, ce qui permettrait à Emma Xu, enseignante qui gagne 4 300 yuans par mois, de s'offrir enfin un logement. Les mensualités du prêt hypothécaire seraient légèrement supérieures à 1 000 yuans, soit à peu près le même montant que son loyer actuel.

Elle se réjouit de pouvoir épargner pour les jours de pluie plutôt que pour un appartement.

"Je suis si pauvre", dit cette jeune femme de 24 ans. "Je viens de la campagne, je vis dans un dortoir d'enseignants, je rembourse un prêt étudiant et je subviens aux besoins de mes parents. Je n'ai pas réussi à économiser de l'argent".

OBJECTIFS DE CONSOMMATION

Selon les analystes, pour faciliter la consommation des ménages à long terme, le programme devrait être étendu et complété par d'autres réformes.

Harry Murphy Cruise, économiste chez Moody's Analytics, estime que les logements abordables existants représentent environ 5 % du parc immobilier total en Chine.

Faire passer ce chiffre à 20-30 % serait "extrêmement bénéfique" pour de nombreux Chinois et pour la consommation des ménages au niveau macroéconomique, mais cela nécessiterait un financement de 3 à 4 trillions de yuans, a-t-il déclaré.

"La Chine a désespérément besoin de rééquilibrer son économie. "Elle a besoin des dépenses des ménages pour vraiment stimuler la croissance de manière durable à l'avenir.

"Le logement abordable n'est pas la solution miracle, mais c'est certainement un pilier essentiel de la stratégie.

Des réformes de l'aide sociale, qui permettraient à des personnes comme Xu de moins s'inquiéter du vieillissement de leurs parents, seraient également très utiles.

"Les ménages pourraient épargner moins s'ils estiment qu'ils n'ont pas à mettre trop d'argent de côté pour un logement coûteux", a déclaré Louise Loo, économiste spécialiste de la Chine chez Oxford Economics.

"Cela dit, la fonction d'épargne en Chine dépend également d'autres éléments structurels en place, tels qu'une croissance solide des salaires et des versements adéquats prévus pour les retraites." (1 $ = 7,2685 yuans chinois renminbi) (Reportage complémentaire de la salle de presse de Pékin ; Rédaction de Marius Zaharia ; Montage de Kim Coghill)