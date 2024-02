Faute d'inspiration, j'ai été forcé de faire entrer au chausse-pied plusieurs idées non-reliées entre elles dans un seul titre. La suite sera du même acabit, puisqu'on y trouvera de l'automobile, UBS, un peu de santé, du crédit aux particuliers, un dragon, du Roundup©, la PBOC et, donc, Nvidia.

Quand les marchés américains sont fermés pour un jour férié, les bourses européennes ont tendance à se comporter comme des canards sans tête. C'est ce qui s'est produit hier, avec de légères baisses en Italie, aux Pays-Bas ou en Allemagne et de modestes hausses au Royaume-Uni ou en Suède. Mentions spéciales à la France, qui a décidé d'un surplace presque parfait, et à la Suisse, qui a terminé la journée en hausse de 0,8% parce que le secteur de la santé était fringant en Europe et que Zurich a pu compter sur Novartis et Roche pour tracter le SMI.

Le calme relatif en surface ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé en coulisses. Par exemple, les équipementiers automobiles ont été concassés après avoir démarré la séance en hausse. La faute à Forvia (le nouveau nom de Faurecia) qui a terminé à -12,7%, entraînant son meilleur ennemi Valeo (-6,9%) et toute la clique sectorielle (Continental -4%...). Et dire que Forvia avait démarré la séance à +5% après avoir publié des résultats honorables et des perspectives plutôt solides, agrémentés d'un plan d'économies conséquent. Le genre de triptyque que le marché adore en général. Mais la conférence de présentation tenue en matinée s'est transformée en chemin de croix (vous avez le compte-rendu ici), lorsque le groupe a expliqué que sa restructuration lui coûtera plus d'1 milliard d'euros d'ici 2028 et que le marché européen ne devrait pas croître d'ici 2030, tandis que les marges y resteront sous pression. Le tableau était suffisamment noir pour balayer la hausse initiale et faire basculer les équipementiers dans le rouge vif. Les constructeurs ont bizarrement bien mieux tenu le choc. Il faut dire que le secteur bruisse de rumeur, à l'image de ce gros article publié ce matin par Bloomberg qui évoque "l'impensable", une réflexion en cours de plusieurs acteurs comme Volkswagen, Stellantis et Renault sur des rapprochements pour contrer l'offensive chinoise dans le véhicule électrique.

On a aussi pu mesurer hier le pouvoir que peut avoir un changement de recommandation sur un titre. Thales a chuté de 4,7% parce qu'UBS ne croit momentanément plus au groupe français. On attend aussi la réaction du marché, qu'on pressent brutale, à l'annonce par Bayer d'un sabrage de dividende en règle. Le géant allemand finit par être rattrapé par la patrouille après ses déboires Monsantesques. Bref, les entreprises européennes ont fait leur possible pour occuper le terrain en attendant la fin du weekend à rallonge des Etats-Unis.

La Chine a aussi apporté son écot ce matin, après avoir balbutié sa reprise post-nouvel an lunaire hier. Je rappelle ici que les marchés chinois sont dotés d'une vie propre par rapport au reste de la planète bourse depuis cinq ans. Et la séance du jour ne devrait pas démontrer autre chose. A l'heure où ces lignes sont écrites, Hong Kong et Shanghai sont encore ouvertes et baissent légèrement. La séance avait pourtant démarré positivement avec l'annonce par la banque centrale d'une réduction de 25 points de base de son taux à 5 ans et d'un statu quo sur son taux à 1 an. Les économistes ont été surpris de l'assouplissement et ceux dont j'ai lu les commentaires sont même dubitatifs sur l'utilité de la mesure. Si j'ai bien compris, la réduction du taux à 5 ans est clairement destinée à soutenir le marché immobilier, mais elle va rogner les marges des banques qui sont déjà riquiqui depuis qu'elles ont dû voler au secours des promoteurs. Si bien qu'elles pourraient être tentées de moins prêter. C'est un peu le dragon chinois qui se mord la queue, et ça explique sans doute les hésitations des indices locaux. En d'autres termes, les financiers pensent toujours que Pékin, en annonçant des bouts de mesures à intervalle irrégulier, aura du mal à rassurer les investisseurs. Ils continuent même à y voir le signe d'un manque flagrant d'idées (de possibilités ? d'envie ? rayer la mention inutile) pour améliorer la situation.

Les marchés américains vont redémarrer tranquillement aujourd'hui, en attendant la séance de mercredi, qui sera nettement plus intéressante avec la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed et les résultats de Nvidia. Le roi de la carte graphique a une mission quasi-messianique pour les investisseurs : celle d'entretenir la flamme de la révolution de l'intelligence artificielle. Ça fait de Nvidia l'un des principaux dépositaires de l'optimisme du marché, donc de sa hausse. En attendant et en dépit du jour férié, une opération d'envergure a été annoncée aux Etats-Unis hier : Capital One et Discover Financial vont se marier dans une transaction à 35 milliards de dollars en titres. Les deux établissements de services financiers spécialisés dans le crédit aux particuliers s'unissent à l'heure où l'on parle beaucoup de l'accroissement des taux de défaut sur les prêts, conséquence des directeurs taux élevés.

Sur l'agenda des résultats, quelques jolis noms sont à suivre aujourd'hui : Air Liquide, BHP et Barclays ont déjà publié leurs chiffres ce matin. Walmart et The Home Depot sont attendus de pied ferme à Wall Street à la mi-journée.

En Asie Pacifique hors Chine, les parcours sont variés. Le Japon et l'Australie reculent d'environ 0,1%, pendant que l'Inde grappille 0,2%. La Corée du Sud confirme son début d'année en dents de scie avec un KOSPI en repli de 0,85%. Les indicateurs avancés européens sont plutôt baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Rien de bien transcendant à attendre aujourd'hui, sauf pour les aficionados de l'indice des indicateurs avancés, qui comme son nom ne l'indique pas concerne le mois de janvier aux Etats-Unis (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,077 USD. L'once d'or est ferme à 2019 USD. Le pétrole remonte légèrement, avec un Brent de Mer du Nord à 82,83 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,31 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est stable à 4,29%. Le bitcoin s'échange à 51 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 170 à 165 EUR.

Capgemini : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 240 à 270 EUR.

Covivio : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 54,50 EUR à 38,30 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR.

Domino's Pizza Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 410 GBX à 430 GBX.

Euronext : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 96,10 à 97,70 EUR.

Eutelsat Communications : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,50 à 5 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 20 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 21 à 19 EUR.

Heineken : RBC Capital passe de performance de secteur à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 85 EUR à 75 EUR.

La Française Des Jeux : Citigroup maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 27,80 à 33 EUR.

LVMH : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler avec un objectif de cours relevé de 861 à 898 EUR.

Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 12,80 à 12,70 EUR.

Metro : Montega démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 9,50 EUR.

Qt Group : OP Corporate Bank maintient sa recommandation de réduction et relève l'objectif de cours de 65 à 70 EUR.

Renault : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 EUR.

Roche Holding : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 285 à 275 CHF.

Sandoz Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 31 CHF à 30 CHF.

Sika Ag : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 260 à 270 CHF.

Ssab Ab : Deutsche Bank dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 90 SEK.

Technip Energies : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 26 EUR.

Umicore : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 23 à 22 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Air Liquide publie des revenus légèrement meilleurs que prévu et déclare avoir quasiment atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle 2025, en précisant viser un doublement de son ambition initiale.

Bic publie sous les attentes mais vise une légère hausse de ses marges cette année.

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus constate de nombreux "goulets d'étranglement" dans la chaîne d'approvisionnement aérospatial.

TotalEnergies signe des protocoles d'accord avec les Emirats arabes unis pour des investissements dans les énergies propres.

Pluxee renforce sa direction.

Figeac Aéro inaugure sa nouvelle unité de production à Casablanca.

Le regroupement des actions Orpea débute ce jour et s'achèvera le 21 mars au soir.

CGG enrichit sa bibliothèque mondiale de données de stockage de CO2 avec une étude de l’Asie du Sud-Est.

Charwood Energy renforce les capacités de production de son site de Saint-Nolff en Bretagne.

BOA Concept sélectionnée pour le programme ETIncelles.

Memscap reçoit un projet d'innovation majeur du Conseil norvégien de la recherche.

Verimatrix XTD sélectionnée pour protéger et défendre l'application mobile FirstPay de la banque de microfinance HBL.

Les principales publications du jour : Edenred, Carrefour...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

BHP subit une chute de son bénéfice net au premier semestre fiscal, grevé par une dépréciation d'actifs dans le nickel et des coûts liés à une catastrophe minière au Brésil en 2015.

Fresenius Medical Care vise une hausse de son bénéfice de base d'un pourcentage moyen à élevé cette année, après un T4 meilleur que prévu.

OC Oerlikon envisage de séparer son activité de polymères après la baisse de 2023.

Temenos boucle 2023 sur un bénéfice et dividende en hausse. Le rythme de progression va ralentir cette année.

Annonces importantes (et moins importantes)