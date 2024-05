En dépit d'un petit creux hier, l'appétit pour le risque des investisseurs n'a pas l'air de se démentir. Cette ultime séance de la semaine coïncide avec la compensation mensuelle sur les marchés actions. Mais qui a encore peur des trois sorcières à l'heure où les marchés actions tutoient ou atteignent des records ? En tout cas, pas les investisseurs dont la libido pour les actifs à risque reste dopée par les espoirs de voir le loyer de l'argent baisser d'un cran ou deux cette année. Mais avant d'entamer un nouveau mois boursier, c'est la Chine qui fait parler d'elle ce matin. On en parle un peu plus bas.

Wall Street a calé hier en cédant 0,21%, mais réalise tout de même huit hausses sur les onze dernières séances, sachant que les deux autres séances non haussières se sont soldées par des scores journaliers de 0% et -0,02%, ce qui donne une idée de la façon dont ça se bouscule au portillon des achats depuis que le marché est quasiment persuadé que la Fed va commencer à baisser ses taux en septembre. Autre fait mémorable de la veille, le Dow Jones a touché pour la première fois de son histoire la barre des 40.000 points. L'Europe boursière n'en est pas en reste puisque le Stoxx Europe 600 Net Return, qui comprend les plus grandes capitalisations du vieux-continent, a lui aussi touché un nouveau record à 1266 points et affiche 11% de gains depuis le premier janvier.

Vous changez ce matin de narrateur pour cette chronique boursière, mais l'histoire elle, n'a pas changé par rapport aux dernières séances. Pour vous la faire courte, les dernières données macroéconomiques sont toujours mauvaises ou médiocres et c'est toujours une bonne nouvelle pour les financiers puisque cela entrave le scénario d'une reprise durable de l'inflation. Et tout ce qui va dans le sens d'un assouplissement des politiques monétaires en 2024 est bon à prendre pour les investisseurs. En parallèle, les entreprises font toujours le job en délivrant des résultats supérieurs aux attentes. On doit le dernier gisement d'optimisme à Walmart, qui a fait d'une pierre deux coups en révisant à la hausse ses objectifs annuels tout en déclarant que le groupe mise sur un recul de l'inflation pour stimuler la consommation des américains. Ces mots magiques ont permis au géant de la distribution de s'envoler de 7%, entraînant avec lui tous le secteur de la consommation.

Pour l'animation du jour, on pourra se tourner vers la Chine, qui occupe le terrain, avec une nouvelle série de statistiques économiques plus ou moins bonnes. C'est plutôt bon du côté de la production industrielle puisqu'elle a rebondi plus fort que prévu en avril (+6,7% contre +5,5% attendu). En revanche, c'est la douche froide pour les ventes de détail, qui ralentissent une nouvelle fois à +2,3% (sous les attentes à +3,7%). Un bilan mitigé, ce que semble corroborer le parcours des actions chinoises ce matin avec Hong Kong en hausse et Shanghai en baisse. Toutefois, ce qui focalise l'attention ce matin, c'est la décision de nouvelles mesures pour relancer le secteur immobilier. Bloomberg souligne qu'une réunion se tiendra ce jour entre des représentants des principales banques, des gouvernements locaux et des promoteurs immobiliers.

Dans le reste de l'actualité, les publications de résultats d'entreprises continuent à faible densité, en attendant celle qui concentre toutes les attentions depuis des mois, je fais bien évidemment référence à Nvidia, qui lèvera le voile sur ses résultats trimestriels la semaine prochaine. En attendant, c'est Richemont et Engie qui occupent la tête d'affiche du jour. L'agenda macro compte une seule ligne d'intérêt ce jour avec l'inflation en zone euro du mois d'avril. Et encore, il s'agit de la lecture finale, qui a moins d'impact que sa version "flash".

Enfin, comme évoqué en introduction, je rappelle que nous sommes le troisième vendredi du mois, jour de compensation mensuelle. C'est la date d'arrivée à échéance des options, ce qui occasionne en général quelques ajustements techniques dans l'après-midi.

En Asie Pacifique ce matin, la Chine continentale est donc en baisse pendant que le Hang Seng grapille 0,15% à l'heure où j'écris ces lignes. Le Japon perd également du terrain (-0,46%). L'Inde est stable dans le vert (+0,3%) pendant que l'Australie abandonne 0,75%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Programme léger aujourd'hui avec la lecture finale de l'inflation en zone euro à 11h00. Tout l'agenda ici.

L'euro reprend son souffle à 1,086 USD. L'once d'or revient au contact de ses sommets à 2380 points. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 83,50 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,386%. Le bitcoin se négocie autour de 65700 USD.

Engie confirme ses prévisions pour 2024 après un T1 lesté par la baisse des prix.

Scor voit son bénéfice net refluer plus que prévu au T1.

Alstom décroche un contrat en Israël d'un montant de 700 millions d'euros.

Les actionnaires de Renault approuvent massivement les nouveaux accords d'alliance avec Nissan signés en novembre.

Vinci a subi une baisse du trafic dans son réseau autoroutier en avril mais une hausse dans ses aéroports.

Aeroports de Paris a enregistré une hausse de son trafic de 8,2% en avril.

Eiffage Énergie Systèmes et Entech ont signé un accord pour la création d'une coentreprise sur le stockage d'énergie.

Ipsos réalise l'acquisition de Crownit en Inde.

GTT investit dans Energo, un spécialiste de la production de molécules de synthèse par procédé de catalyse plasma.

Covivio Hotels fixe le prix de 500 millions d'euros d'obligations vertes.

Clariane engage les opérations d’augmentation de capital destinées à renforcer sa structure financière.

Carmat lance une levée de fonds d'environ 16 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles.

Metabolic Explorer demande de passer en redressement judiciaire.

Johnson & Johnson achète Proteologix pour 850 millions de dollars.

JD.com dépasse ses prévisions pour le premier trimestre grâce à l'augmentation des dépenses dans les supermarchés.

Tesla obtient le feu vert pour l'agrandissement de son usine allemande près de Berlin.

Qualcomm et Ampere Computing collaborent pour développer une solution d'inférence IA.

Le gouvernement américain reclasse la marijuana dans une catégorie moins restrictive, les actions du secteur en profitent.

Take-Two Interactive annonce que Grand Theft Auto VI sortira à l'automne 2025.

Le principal actionnaire d'HSBC, Ping An Insurance, réfléchit à réduire sa participation selon Bloomberg.

Compagnie Financière Richemont voit ses ventes progresser, mais sa rentabilité se replie.

ABB reprend des activités de domotique en Chine à Siemens.

L'État de New York approuve la construction par Equinor d'un projet de parc éolien offshore.

Prosus et sa société mère Naspers nomment Fabricio Bloisi au poste de PDG.

L'espagnol Criteria devient le principal actionnaire de Colonial grâce à une augmentation de capital de 676 millions de dollars.

GSK va vendre le reste de sa participation dans Haleon PLC.

