La Chine, une baignoire percée ?

"Tout le monde souffre de la tempête de la hausse des taux d'intérêt américains", a déclaré le gestionnaire de patrimoine Liu Yuan.

Officiellement, les comptes financiers nationaux de la Chine, qui couvrent les marchés boursiers et obligataires et les flux d'investissements directs, montrent qu'un montant net de 101 milliards de dollars a été retiré au cours des six derniers mois. L'année 2022 est en passe d'enregistrer sa plus grosse sortie de fonds depuis 2016. Les données mensuelles sur le marché de la dette montrent que les investisseurs étrangers ont été vendeurs pendant sept mois consécutifs. Bien sûr, les exportations font que la balance des comptes courants de la Chine est toujours positive et que toutes les classes d'actifs ne connaissent pas des sorties de fonds. Mais une sortie considérable de 45,2 milliards de dollars dans la balance des paiements, sous la catégorie "erreurs et omissions", fait que certains économistes soupçonnent que de l'argent sort du pays par des voies illégales ou semi-légales.

L'argent sort par la fenêtre

"Les erreurs et omissions reflètent essentiellement la sortie de l'argent des résidents de manière non officielle", a déclaré Alicia García Herrero, économiste en chef pour l'Asie à la banque française Natixis. "Ce ne sont pas seulement les gestionnaires d'actifs étrangers qui n'investissent plus en Chine, ce sont les sorties non enregistrées qui s'aggravent", a-t-elle ajouté, alors que la confiance vacille.

Le yuan s'est déprécié de plus de 11% par rapport au dollar cette année.

Contrairement à la plupart de ses pairs mondiaux qui resserrent rapidement leur politique pour dompter une inflation rougeoyante, la Chine réduit les taux de prêt pour soutenir son économie en fort ralentissement. Le marché de l'immobilier, où la plupart des Chinois ont leurs plus gros actifs, est en forte baisse, et le chômage des jeunes a atteint des sommets. Les investissements sortants dans le cadre du Bond Connect transfrontalier, qui relie la Chine continentale à Hong Kong et aux marchés mondiaux, ont totalisé 301,5 milliards de yuans (42 milliards de dollars) à la fin du mois d'août, soit 34% de plus qu'un mois plus tôt et 19 fois plus qu'en mars.

"Tous les types d'actifs sont en baisse cette année, à l'exception de quelques produits de type monétaire rattachés au dollar américain", a déclaré Liu Yaolong, directeur du marketing chez GaoTeng Global Asset Management qui a fait la promotion de tels fonds auprès des investisseurs chinois.