La Chine utilise le yuan numérique pour stimuler la consommation en cas de virus

La ville méridionale de Shenzhen a commencé à distribuer lundi 30 millions de yuans (4,50 millions de dollars) d'argent numérique gratuit pour relancer la consommation et aider les entreprises. Cette initiative intervient quelques jours après que la nouvelle zone de Xiong'an, dans la province septentrionale du Hebei, a lancé une campagne similaire pour distribuer des "paquets rouges" d'e-CNY d'une valeur de 50 millions de yuans.

La Chine est à l'avant-garde d'une course mondiale au développement des monnaies numériques des banques centrales. L'émission de subventions pour les e-CNY peut à la fois aider la consommation et promouvoir davantage l'utilisation du yuan électronique.

Les transactions utilisant les e-CNY totalisaient 87,6 milliards de yuans à la fin de 2021, avec 261 millions de portefeuilles électroniques individuels ouverts, selon la banque centrale.

"Auparavant, lorsque le gouvernement émettait des subventions, il pouvait y avoir certains obstacles avant que l'argent ne parvienne aux bénéficiaires", a déclaré G. Bin Zhao, économiste principal chez PwC China.

"Avec e-CNY, l'argent atterrit directement dans vos mains", ce qui renforce la transparence, a-t-il ajouté.

Zhao a ajouté qu'à l'avenir, le gouvernement pourra utiliser l'e-CNY pour le paiement des retraites, les subventions fiscales et même les dépenses d'infrastructure.

Xia Chun, économiste en chef chez le gestionnaire de patrimoine Yintech Investment Holdings, a déclaré que par rapport aux moyens traditionnels, l'e-CNY est plus efficace et plus rapide lorsqu'il s'agit de subventions, même s'il estime que la taille du stimulus actuel de la consommation est trop faible.

Lin Yifu, économiste à l'Université de Pékin, a déclaré dans un discours au début du mois que la Chine devrait distribuer 1 000 yuans à chaque famille dans les zones verrouillées, dont la moitié en yuans numériques.

Dans la dernière campagne, les consommateurs de Shenzhen peuvent participer à une loterie pour obtenir des e-CNY gratuits, qui peuvent être utilisés pour faire des achats en ligne ou dans les magasins. À Xiong'an, les subventions en espèces numériques peuvent être utilisées pour acheter des produits, notamment de la nourriture, des appareils électroniques et des meubles.

(1 $ = 6,6600 yuans chinois)