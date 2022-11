La Chine va accélérer la vaccination anti-Covid des personnes âgées

Pékin (awp/afp) - La Chine a annoncé mardi qu'elle allait accélérer la campagne de vaccination des personnes âgées contre le virus du Covid-19, après avoir enregistré un nombre record de cas ces derniers jours.

L'annonce survient après des manifestations historiques, ce week-end, dans plusieurs villes chinoises, contre les strictes mesures sanitaires en vigueur depuis bientôt trois ans.

La Commission nationale de la santé (NHC) s'est engagée, dans un avis, à "accélérer la hausse du taux de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans et à continuer d'augmenter le taux de vaccination des personnes âgées de 60 à 79 ans".

A cet effet, "un groupe spécial de travail sera mis en place (...) pour la vaccination des personnes âgées contre le Covid".

"Il est nécessaire de faire de la pédagogie scientifique auprès de la population sur la signification et les avantages de la vaccination, et de faire connaître pleinement l'efficacité des vaccins dans la prévention des maladies graves et des décès", a ajouté la NHC.

Le taux insuffisant de vaccination en Chine, particulièrement chez les plus âgés, est l'un des arguments régulièrement mis en avant par le gouvernement pour justifier sa stricte politique sanitaire "zéro Covid", avec confinements à répétition, quarantaines à l'arrivée de l'étranger et tests quasi-quotidien pour la population.

Seuls 65,8% des habitants de plus de 80 ans sont pleinement vaccinés, ont indiqué des responsables de la NHC lors d'une conférence de presse mardi, alors que la Chine n'a toujours pas approuvé les vaccins à ARN, réputés plus efficaces.

La crainte est qu'une levée totale des restrictions sanitaires fasse déborder le système de santé chinois et cause de nombreux décès.

Mais la lassitude est grande dans la population, ce qui a motivé les manifestations de colère dans plusieurs villes ce week-end.

L'élément déclencheur: un incendie mortel la semaine dernière à Urumqi, capitale de la région du Xinjiang (nord-ouest). Les restrictions sanitaires sont accusées d'avoir empêché le travail des secours, des arguments balayés lundi par le gouvernement.

La Chine a enregistré 38.421 nouveaux cas locaux mardi, proche du record depuis le début de la pandémie, atteint ce week-end. Mais l'immense majorité des cas sont asymptomatiques et leur nombre reste infime par rapport à la population chinoise (1,4 milliard d'habitants).

afp/al