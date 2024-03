La Chine va accélérer le développement des "nouvelles forces productives" et renforcer la stabilité et la sécurité de l'économie mondiale, a déclaré mardi le vice-président Han Zheng.

Le terme "nouvelles forces productives" a été inventé par le président Xi Jinping en septembre dernier, soulignant la nécessité d'un développement économique basé sur l'innovation dans les secteurs avancés.

M. Han, qui s'exprimait lors d'un sommet sur l'investissement à Pékin, a également déclaré qu'il était important de promouvoir la mondialisation économique et de fluidifier les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. (Reportage de Joe Cash et Sarah Wu ; Rédaction de Liz Lee ; Montage de Muralikumar Anantharaman)