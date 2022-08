La Chine va augmenter ses exportations de carburant pour le mois d'août, mais les expéditions pour 2022 vont tomber à leur plus bas niveau depuis 7 ans

Le rebond des exportations de carburant de la Chine, deuxième plus grand producteur mondial de carburants raffinés, a contribué à refroidir les prix mondiaux qui ont atteint des sommets en mai et juin alors que les sanctions occidentales contre la Russie suite à la guerre en Ukraine ont resserré les marchés mondiaux.

Les expéditions devraient toutefois se stabiliser sur le reste de l'année, Pékin donnant la priorité au marché local pour freiner l'inflation des carburants domestiques. Les exportations de diesel, d'essence et de carburéacteur pour l'année devraient être jusqu'à 40 % inférieures à celles de 2021.

Avec le déclin de la Chine - autrefois premier exportateur d'essence d'Asie et fournisseur clé de diesel - les importateurs de carburant devront compter sur la Corée du Sud, l'Inde et le Moyen-Orient, selon les analystes.

"La Chine restant jusqu'à présent en mode de repli, c'est certainement une opportunité pour les raffineurs orientés vers l'exportation dans le reste de l'Asie et au Moyen-Orient d'approvisionner les courts-circuits en Europe et aux États-Unis", a déclaré Mukesh Sadhav, responsable de l'aval et du commerce du pétrole au cabinet de conseil Rystad Energy.

Graphique : Les exportations chinoises de diesel, d'essence et de carburéacteur atteignent leur plus bas niveau depuis 7 ans https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/znvnerlxwpl/Exports%20of%20gasoline%20diesel%20jet%20fuel%20since%202015.jpg

Les raffineurs asiatiques en dehors de la Chine devraient augmenter leur débit de brut de 10 à 15 % cette année à partir de 2021, tandis que la production de la Chine pourrait être stable car un rebond au second semestre compense un rare déclin au cours des six premiers mois de l'année, a déclaré Sadhav.

La production des raffineries chinoises en juillet est tombée à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, selon des données publiées lundi, et les volumes depuis le début de l'année ont baissé de 6,3 % par rapport à l'année précédente.

REBOND D'AOÛT

Les exportations chinoises de diesel devraient connaître la hausse la plus spectaculaire en août, dépassant un million de tonnes pour la première fois depuis juillet 2021, les raffineurs d'État écoulant les stocks qui ont gonflé depuis que les blocages du COVID-19 ont étouffé la consommation, selon les estimations de Refinitiv et de la société chinoise de conseil en matières premières JLC.

"La hausse des ventes (de diesel) arrive à un moment inopportun ... l'Inde étant sur le point d'augmenter ses exportations pour tenter d'inverser le déficit de sa balance courante, tandis que la Corée du Sud est aux prises avec un excédent de diesel", a déclaré Zameer Yusof, analyste chez Refinitiv.

Les exportations d'essence, de diesel et de carburéacteur combinés sont estimées à 2,4 millions à 2,6 millions de tonnes pour le mois d'août, soit près du plus haut niveau atteint par la Chine jusqu'à présent cette année, selon JLC et une source commerciale.

Ces exportations plus élevées ont contribué à refroidir les bénéfices du raffinage en Asie par rapport aux records de juin.

CONCENTRATION SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Malgré tout, les exportations annuelles de diesel, d'essence et de carburant d'aviation de la Chine devraient chuter de 30 à 40 % à partir de 2021 pour atteindre entre 23 et 27 millions de tonnes, selon les cabinets de conseil Energy Aspects et JLC. Il s'agirait du niveau le plus bas depuis 2015.

Cela suggère que les exportations mensuelles se maintiendront près du rythme récent sur le reste de l'année 2022, car la Chine a déjà exporté près de 12 millions de tonnes de produits au premier semestre.

"Capturer des bénéfices d'exportation à court terme n'est pas la priorité du gouvernement, maintenir des approvisionnements abondants chez nous et contenir l'inflation domestique l'est", a déclaré un cadre commercial basé à Pékin.

Graphique : Marges de raffinage des produits pétroliers en Asie

Pékin a émis des quotas d'exportation de carburant de 22,5 millions de tonnes jusqu'à présent en 2022 et pourrait ne pas en émettre davantage dans le cadre d'une enquête fiscale sur les raffineurs indépendants et avant un pic de demande saisonnier en septembre et octobre qui resserrera les approvisionnements nationaux, a déclaré JLC dans une note.

JLC prévoit que les exportations de diesel en 2022 diminueront de 74 % par rapport à 2021 pour atteindre 4,5 millions de tonnes et que l'essence chutera de près de 40 % pour atteindre 9 millions de tonnes. Seules les exportations de carburant d'aviation augmenteront, en hausse de 11 % à 9,5 millions de tonnes, selon JLC, car les lockdowns COVID-19 et les contrôles aux frontières réduisent les vols chinois intérieurs et internationaux.

Les données de VariFlight, un service de données de vol basé en Chine, ont montré que le trafic aérien intérieur de passagers et de fret de la Chine en juillet était inférieur de 20% par rapport à juillet 2019, tandis que le trafic vers et depuis des destinations internationales n'était que de 3% de juillet 2019.

Graphique : La Chine ralentit la production des raffineries et freine les exportations de carburant.