La Chine va conclure l'enquête sur la cybersécurité, l'application Didi sera restaurée - WSJ

Les régulateurs chinois concluent leurs enquêtes sur Didi Global Inc. et se préparent à autoriser le retour de l'application mobile de la société de transport de personnes sur les boutiques d'applications nationales dès cette semaine, selon le Wall Bourse Journal https://www.wsj.com/articles/china-to-conclude-didi-cybersecurity-probe-lift-ban-on-new-users-11654501320?mod=latest_headlines lundi.

Les actions américaines de Didi ont augmenté de 46 % dans les échanges pré-marché.

L'année dernière, l'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a ordonné aux magasins d'applications de supprimer 25 applications mobiles exploitées par Didi - quelques jours seulement après l'introduction en bourse du géant du covoiturage à New York. Elle a également demandé à la société de cesser d'enregistrer de nouveaux utilisateurs, invoquant la sécurité nationale et l'intérêt public.

Les régulateurs prévoient également d'autoriser le retour des applications de la plateforme logistique Full Truck Alliance Co et de la société de services de recrutement en ligne Kanzhun Ltd sur les boutiques d'applications chinoises cette semaine, selon le WSJ, citant des personnes au fait des discussions.

Les régulateurs chinois lèveront également l'interdiction faite à ces entreprises d'ajouter de nouveaux utilisateurs, selon le WSJ.

Didi, Full Truck et Kanzhun n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L'Administration du cyberespace de Chine (CAC) n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les trois entreprises devraient faire face à des pénalités financières, ainsi que proposer des participations de 1% à l'État et donner au gouvernement un rôle direct dans les décisions de l'entreprise, a rapporté le WSJ.

L'année dernière, les autorités chinoises ont lancé une enquête sur la cybersécurité des entreprises, après quoi leurs applications ont été supprimées.