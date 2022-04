La Chine va "contrôler régulièrement" les exportations de certains produits pétrochimiques à haute teneur en carbone

La Chine prévoit de "contrôler régulièrement" les exportations de certains produits pétrochimiques à forte teneur en carbone et établira une liste de ces produits, a déclaré jeudi son ministère de l'industrie, alors que le pays s'efforce de faire face au changement climatique.

La Chine, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, a réduit les quotas d'exportation de produits pétroliers raffinés tels que l'essence et le diesel pour décourager les usines de surtraiter, alors qu'elle a promis de ramener ses émissions de carbone à un pic d'ici 2030.

Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) n'a pas donné de détails sur les restrictions à l'exportation de produits à forte intensité de carbone.

Il a déclaré que le pays contrôlerait strictement les nouvelles capacités de son industrie de raffinage du pétrole et accélérerait l'élimination des capacités de production inefficaces et obsolètes.

"Nous allons promouvoir les projets de raffinage et de chimie afin de réduire la production de produits pétroliers raffinés et d'augmenter les produits chimiques, et d'étendre la chaîne de l'industrie pétrochimique", a déclaré le ministère dans un communiqué.

La Chine s'efforce de moderniser son industrie de raffinage du pétrole et de produire davantage de produits chimiques fins haut de gamme pour répondre à la demande des industries à croissance rapide telles que l'électronique grand public et les produits pharmaceutiques.

Des dizaines de petites raffineries indépendantes dans la province orientale de Shandong ont été fermées pour faire place à un nouveau complexe pétrochimique.

Le ministère a également exhorté les raffineurs à adopter de meilleures technologies pour réduire les émissions, la Chine ayant promis de continuer à améliorer la qualité de l'air tout en respectant ses engagements en matière de changement climatique.

Elle vise à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV), un polluant majeur du secteur du raffinage du pétrole, de 10 % d'ici 2025 par rapport aux niveaux de 2020. (Reportage de Muyu Xu et Dominique Patton ; édition de Jacqueline Wong et Christopher Cushing)