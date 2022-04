La Chine va intensifier le soutien politique à l'économie - médias d'État

La pire vague de COVID-19 en Chine depuis l'épidémie de Wuhan, l'escalade de la crise ukrainienne et un fort ralentissement du secteur immobilier national font vaciller les marchés financiers du pays.

"Actuellement, certains événements d'urgence dans l'environnement international et national ont dépassé les attentes, et les opérations économiques sont confrontées à des incertitudes et des défis plus importants", aurait déclaré Li à un groupe d'économistes et de cadres d'entreprises.

"Nous devrions mettre en œuvre des politiques à l'avance, intensifier les politiques en temps opportun et étudier de nouveaux plans d'urgence."

Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale chinoise abaisse les coûts d'emprunt ou injecte davantage de liquidités dans l'économie pour stimuler la croissance.

La Chine s'efforcera de maintenir l'emploi et les prix stables, en aidant les petites entreprises à surmonter les difficultés, a déclaré M. Li.

La Chine stabilisera le commerce et les investissements étrangers et maintiendra sa monnaie, le yuan, fondamentalement stable, a ajouté M. Li.