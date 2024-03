La Chine formulera des plans de développement pour les industries émergentes, y compris l'informatique quantique, et continuera à s'efforcer d'atteindre l'autosuffisance en matière de technologie, selon un rapport de travail du gouvernement.

Elle intensifiera également ses efforts en matière de big data et d'intelligence artificielle (IA), lancera une initiative AI-plus et a également l'intention de lancer un certain nombre de programmes scientifiques et technologiques majeurs afin d'atteindre les principaux objectifs stratégiques et de développement industriel, selon le rapport.

"Nous exploiterons pleinement les forces du nouveau système de mobilisation des ressources à l'échelle nationale pour accroître la capacité d'innovation de la Chine dans tous les domaines", indique le rapport.

Ces dernières années, Pékin a fait de l'autosuffisance technologique une priorité, durement touchée par les tensions commerciales avec les États-Unis, qui ont restreint les exportations de puces et d'autres composants vers la Chine.

Elle a déclaré vouloir améliorer la sécurité nationale et la résilience économique en développant les capacités d'innovation nationales et en réduisant la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, et elle a de plus en plus insisté sur le rôle du gouvernement dans l'affectation des ressources pour atteindre cet objectif.

Depuis l'année dernière, le parti communiste au pouvoir s'est vu accorder plus de pouvoir dans l'élaboration des politiques liées à la technologie, dans le cadre d'une plus grande restructuration du gouvernement.

Le pays va également former davantage de scientifiques et d'équipes d'innovation de premier plan et améliorer les mécanismes d'identification et d'encouragement des innovateurs de premier plan, selon le rapport.