PÉKIN, 8 avril (Reuters) - La Chine va mener des exercices militaires durant trois jours autour de Taïwan, a annoncé le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération chinoise, précisant que les manoeuvres débuteraient samedi.

La Chine tiendra "des patrouilles de préparation au combat" et des exercices autour du détroit de Taïwan ainsi qu'au nord, au sud et à l'est de l'île, "comme prévu", était-il ajouté dans un communiqué.

Ces exercices interviennent après la rencontre de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, lors d'une escale aux Etats-Unis cette semaine. (Reportage rédaction de Pékin, rédigé par Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)