La Chine va mettre en place un pare-feu entre les banquiers et les analystes dans les opérations d'introduction en bourse - journal

Les banquiers dans le cadre d'une opération d'introduction en bourse n'ont pas le droit de discuter des prévisions de bénéfices et des évaluations avec les analystes, qui doivent tirer leurs conclusions de manière indépendante, a déclaré le journal, citant des règles rédigées par la Securities Association of China.

Les maisons de courtage doivent également vérifier régulièrement leurs systèmes de pare-feu internes, selon les règles, qui ont été distribuées aux maisons de courtage pour obtenir leur avis, a indiqué le journal.

Ces règles empêcheront la distorsion des prix des introductions en bourse et protégeront l'intérêt des investisseurs sur un marché crucial pour le financement de l'innovation et de la croissance de la deuxième plus grande économie du monde.

La Chine a adopté un système d'introduction en bourse de type américain, basé sur l'enregistrement, dans certaines parties de son marché boursier afin de rendre le prix des actions plus orienté vers le marché, et prévoit d'étendre bientôt la réforme à l'ensemble du marché.

Le rapport d'évaluation d'une société est de plus en plus important dans le cadre d'un tel système d'introduction en bourse, mais les analystes ne disposent pas d'un niveau d'indépendance suffisant pour rédiger de tels rapports, dont certains sont grossièrement inexacts dans leurs projections, a déclaré le journal, citant l'association chinoise des valeurs mobilières.

Pour éviter tout conflit d'intérêts, les règles interdiront aux banquiers d'investissement de discuter des estimations de bénéfices et des évaluations avec les analystes dans le cadre d'une opération d'introduction en bourse, bien qu'ils puissent communiquer sur les bases de l'émetteur en présence de responsables de la conformité, selon le journal.

Les règles interdisent également aux émetteurs, aux banquiers d'investissement et aux vendeurs d'exercer des pressions sur les analystes pour biaiser les conclusions de leurs recherches, selon le journal.