La Chine va planter plus de soja, accélérer les OGM pour assurer l'approvisionnement alimentaire

Le premier acheteur mondial de soja tente de réduire sa forte dépendance aux importations de cet oléagineux alors que la pandémie de COVID, les tensions commerciales croissantes et les catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses suscitent des inquiétudes quant à l'alimentation de ses 1,4 milliard d'habitants.

Dans son plan annuel de politique rurale, connu sous le nom de "document n° 1", le Conseil d'État, le cabinet chinois, a réitéré l'objectif récemment déclaré d'augmenter la capacité de production de céréales de 50 millions de tonnes, par rapport à la production actuelle de plus de 650 millions de tonnes, a rapporté l'agence de presse d'État Xinhua.

"La tâche principale d'un pays agricole fort est de décrocher la sécurité alimentaire nationale", a déclaré le ministre de l'Agriculture Tang Renjian lors d'une conférence de presse mardi sur le plan politique. Ses commentaires faisaient référence au plan déclaré du gouvernement central de construire un "pays agricole fort" pour soutenir le développement de la Chine.

La Chine s'est fixé pour objectif d'accroître la production de soja en 2022 et le pays a augmenté ses superficies consacrées à cet oléagineux de 22 % l'année dernière.

Pour aider à augmenter la production de soja, le document appelle à la promotion continue de la culture intercalaire du soja avec le maïs et au développement des terres salines pour le soja, rapporte Xinhua.

La Chine cherchera également à augmenter les rendements du maïs, à soutenir davantage les producteurs de blé et à promouvoir "vigoureusement" la production de colza sur les terres en jachère pendant les mois d'hiver, ainsi que des cultures oléagineuses moins connues comme la caméline, selon le document.

Toutefois, "le plus gros problème de la Chine n'est pas de savoir quelle superficie planter, mais comment réaliser des progrès technologiques", a déclaré Ma Wenfeng, analyste principal du cabinet de conseil agricole BOABC basé à Pékin, notant que les rendements du maïs en Chine étaient bien inférieurs à ceux des États-Unis.

L'augmentation des rendements nécessite une révision de la structure et du système industriels, a-t-il ajouté, car de nombreux agriculteurs continuent d'émigrer vers les villes pour trouver du travail, ne laissant que des personnes âgées et peu instruites pour cultiver la terre.

CORN BIOTECH

Pékin prévoit d'accélérer le rythme de commercialisation du maïs et du soja biotechnologiques, selon le document, ce qui devrait permettre d'augmenter les rendements, mais seulement dans une certaine mesure, a déclaré Ma.

Aucun calendrier n'a été fourni pour le lancement du maïs et du soja génétiquement modifiés (OGM), mais de nombreux acteurs du marché s'attendent à un lancement cette année.

"Nous pensons que 2023 a une forte probabilité de devenir la première année d'industrialisation de la sélection biologique en Chine", ont déclaré les analystes de Citic Securities dans une note mardi, notant que le document de politique de 2022 n'avait pas mentionné l'industrialisation de la biotechnologie.

Les actions des principales sociétés semencières ont cependant chuté mardi, car le marché avait déjà intégré les attentes de soutien politique pour la commercialisation des OGM, a déclaré un analyste des actions basé à Shanghai, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la politique de l'entreprise.

Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd a chuté de 6,7 %, tandis que Yuan Longping High Tech Agriculture a perdu près de 5 %.

En outre, le document de politique générale indique que la Chine mettra pleinement en œuvre une campagne visant à réduire les rations de farine de soja dans les aliments pour animaux, une autre mesure visant à réduire sa dépendance aux importations de soja.

Toutefois, il reconnaît le rôle joué par le commerce et indique qu'elle "mettra en œuvre de manière approfondie la stratégie de diversification des importations de produits agricoles".

Le document présente également des plans pour protéger les sols et conserver l'eau, tout en renforçant les contrôles sur l'utilisation des terres arables.

Il appelle également à la poursuite du développement des fermes d'intérieur, avec des plans pour explorer la construction de telles installations dans le Gobi et d'autres déserts.