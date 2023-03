14 mars (Reuters) - La Chine recommencera mercredi à délivrer différentes catégories de visas aux étrangers, a fait savoir lundi l'ambassade chinoise aux Etats-Unis, une démarche s'inscrivant dans la réouverture par Pékin des frontières nationales après trois ans de mesures sanitaires strictes face à la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, l'ambassade de Chine à Washington a indiqué par ailleurs que les étrangers résidant à Hong Kong et Macao pourraient de nouveau se rendre en Chine continentale sans visa d'entrée.

Pékin a mis fin abruptement à sa politique de "zéro COVID" en décembre, avant de rouvrir un mois plus tard les frontières chinoises. Cela a permis un important rebond des déplacements, notamment avec les festivités du Nouvel An lunaire. (Reportage Kanjyik Ghosh à Bangalore et Bernard Orr à Pékin; version française Jean Terzian)