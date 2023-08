La Chine va permettre aux gouvernements locaux de lever environ 1 000 milliards de yuans (140 milliards de dollars) par le biais de ventes d'obligations pour rembourser la dette des véhicules de financement des gouvernements locaux (LGFV) et d'autres émetteurs hors bilan, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le ministère des finances a informé les autorités compétentes du programme d'obligations de refinancement, a déclaré Bloomberg, citant des personnes anonymes ayant connaissance du dossier et ajoutant que le quota a été fixé pour chaque région.

Le mois dernier, les dirigeants chinois se sont engagés à dévoiler un "panier de mesures" pour lutter contre les risques liés à la dette locale, sans en annoncer les détails, afin d'aider à alléger leur dette, signalant les inquiétudes concernant une chaîne potentielle de défauts de paiement de la dette municipale qui déstabiliserait le secteur financier.

Des conseillers politiques et des économistes ont déclaré que les mesures incluraient probablement des échanges de dettes, des renouvellements de prêts et une éventuelle émission de dette par le gouvernement central pour renflouer certaines localités.

La dette des gouvernements locaux a atteint 92 000 milliards de yuans, soit 76 % de la production économique l'année dernière, contre 62,2 % en 2019. Une partie de cette dette est émise par les LGFV, que les villes utilisent pour lever des fonds pour des projets d'infrastructure. Le Fonds monétaire international prévoit que la dette des LGFV atteindra 9 000 milliards de dollars cette année.

Les LGFV jouent un rôle clé dans le financement des projets d'infrastructure chinois, l'un des principaux moteurs de la croissance de la deuxième économie mondiale. Mais certains analystes estiment qu'elles sont devenues les "trous noirs" du système financier du pays, la montée en flèche de leur endettement et la faiblesse de leurs revenus commençant à alarmer les investisseurs.

Selon Bloomberg, tous les gouvernements provinciaux, à l'exception de Pékin, Shanghai, Guangdong et le Tibet, pourront utiliser les obligations pour rembourser les engagements hors bilan, ou "dettes cachées".

Les autorités ont également identifié des provinces et des villes "à haut risque", dont les provinces de Guizhou, Hunan, Jilin et Anhui, ainsi que la ville de Tianjin, qui bénéficieront d'un soutien accru. (1 $ = 7,2280 yuans chinois renminbi) (Reportage de Nilutpal Timsina à Bengaluru et Kevin Yao à Pékin ; Rédaction de William Mallard)