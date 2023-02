La Chine va resserrer les restrictions sur les vidéos en ligne pour éviter la dépendance des enfants

"Créer un espace propre pour les vidéos courtes, améliorer le niveau de protection des mineurs, et jouer un rôle subtil et positif en cultivant le sentiment, en éclairant les esprits et en menant les tendances", selon une déclaration de la NRTA sur son site Web décrivant une réunion interne tenue sur la question de la dépendance des mineurs.

Cette déclaration est la dernière en date d'une campagne lancée par les régulateurs des médias chinois il y a plus d'un an, qui a considérablement renforcé les règles entourant le livestreaming, les jeux vidéo et l'utilisation d'Internet par les mineurs.

Bien qu'aucune mesure spécifique n'ait été annoncée lundi, les politiques introduites par les régulateurs l'année dernière comprenaient l'interdiction pour les mineurs de donner des pourboires aux livestreamers et l'ordre aux plateformes nationales de streaming et de médias sociaux de procéder à des évaluations régulières de la cyberprotection des mineurs.

En 2021, la Chine a introduit de nouvelles règles limitant à trois heures par semaine le temps que les moins de 18 ans peuvent passer sur des jeux vidéo, une mesure jugée nécessaire pour lutter contre la dépendance aux jeux.