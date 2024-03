La Chine a déclaré mercredi qu'elle accélérerait l'innovation scientifique et technologique dans le secteur de l'agriculture, afin d'aider à renforcer l'autosuffisance en matière de technologie agricole dans le contexte des préoccupations liées à la sécurité alimentaire.

Le pays intensifiera ses efforts pour développer de "nouvelles forces productives" par le biais de l'innovation scientifique et technologique dans l'agriculture, a déclaré le ministère de l'agriculture et des affaires rurales, citant une réunion présidée par le ministre Tang Renjian.

La Chine va également "améliorer le mécanisme d'intégration profonde de la science et de la technologie dans l'industrie agricole" et accélérer le développement de l'agriculture intelligente et de la transformation des produits agricoles, a indiqué le ministère.

Cette annonce intervient alors que le pays s'engage à atteindre l'autosuffisance en matière de technologies agricoles et à améliorer la sécurité alimentaire dans un contexte de tensions géopolitiques et de changements climatiques et démographiques.

Ces dernières années, la Chine a investi des sommes considérables dans la recherche agricole, mais elle compte peu de grandes entreprises commerciales qui investissent dans la recherche et le développement à long terme afin de mettre sur le marché des solutions innovantes.

Le ministère veillera également à la stabilité des zones de plantation de soja, guidera l'ajustement de la capacité de production de porcs et prendra des mesures pour réguler le marché et les prix des produits agricoles, selon le communiqué du ministère.