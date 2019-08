La Chine veut encourager l'automobile pour relancer la consommation

Pékin (awp/afp) - La Chine envisage de lever les restrictions à l'achat de véhicules, au moment où le premier marché automobile mondial connaît un fort repli, dans un contexte de ralentissement économique et de tensions commerciales avec Washington.

Le gouvernement a dévoilé mardi des pistes destinées à soutenir la consommation, alors que l'économie chinoise a connu au second trimestre son rythme de progression le plus faible depuis au moins 27 ans, à 6,2%.

L'une des mesures préconise de "lever partiellement, voire d'annuler", les restrictions à l'achat de véhicules mises en place dans certaines villes pour réduire les embouteillages et la pollution.

Les grandes métropoles du pays, notamment Pékin et Shanghai, ont recours à un système de loterie pour l'attribution des plaques d'immatriculation, qui peut prendre plusieurs années.

La Chine est devenue le plus grand marché automobile du monde, avec environ 2 millions de voitures neuves vendues chaque mois, et l'un de ceux dont la croissance est la plus rapide, conséquence de l'augmentation des revenus de la population et d'aides gouvernementales.

Mais, pour la première fois depuis les années 1990, les ventes automobiles ont chuté l'an dernier, sur fond de ralentissement économique et de tensions commerciales avec les États-Unis.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le gouvernement recommande aux autorités locales "d'encourager activement" l'achat de véhicules propres "lorsque les conditions le permettent".

La Chine accordait jusqu'à l'an dernier de fortes subventions à l'achat de véhicules électriques mais les a considérablement réduites pour obliger les constructeurs à se montrer plus innovants et concurrentiels sur ce segment en plein boom.

Le gouvernement préconise par ailleurs de développer le marché de l'automobile d'occasion, encore peu étendu.

Pour relancer la consommation, Pékin suggère également de développer l'économie nocturne, en encourageant restaurants et centres commerciaux à rester ouverts plus tard voire toute la nuit pour certains magasins de proximité.

afp/jh