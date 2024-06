Pékin souhaite que l'Union européenne abandonne ses droits de douane préliminaires sur les véhicules électriques chinois d'ici le 4 juillet, a rapporté le journal chinois contrôlé par l'État Global Times, à la suite d'un accord entre les deux parties pour organiser de nouvelles négociations commerciales.

Les droits de douane provisoires de l'UE, pouvant atteindre 38,1 % sur les importations de VE fabriqués en Chine, devraient entrer en vigueur le 4 juillet, tandis que l'Union européenne enquête sur ce qu'elle considère comme des subventions excessives et injustes accordées aux fabricants chinois de VE.

La Chine a demandé à plusieurs reprises à l'UE d'annuler ses droits de douane et s'est déclarée prête à négocier. Pékin ne veut pas être mêlé à une nouvelle guerre tarifaire, toujours piqué par les droits de douane américains sur ses produits imposés par l'administration Trump, mais affirme qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger les entreprises chinoises si cela se produisait.

Les deux parties ont convenu d'entamer des discussions sur les tarifs douaniers après un appel entre le commissaire européen Valdis Dombrovskis et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao samedi, lors d'une visite en Chine du ministre allemand de l'Économie, qui a déclaré que les portes de la discussion étaient "ouvertes".

Le meilleur résultat de ces discussions est que l'UE abandonne sa décision sur les droits de douane avant le 4 juillet, a rapporté le Global Times dimanche en fin de journée, citant des observateurs.

Les mesures de plus en plus protectionnistes de l'UE déclencheront des contre-mesures de la part de la Chine, et une escalade des frictions commerciales n'aboutirait qu'à des résultats "perdants-perdants" pour les deux parties, selon le journal.

Les droits de douane devraient être finalisés le 2 novembre, à la fin de l'enquête antisubventions de l'UE.

La Chine a rejeté les accusations de subventions déloyales, affirmant que le développement de l'industrie chinoise des véhicules électriques était le résultat d'avantages en matière de technologie, de marché et de chaînes d'approvisionnement. (Reportage de Ryan Woo. Rédaction de Gerry Doyle)