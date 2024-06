Pékin souhaite que l'Union européenne supprime ses droits de douane préliminaires sur les véhicules électriques chinois d'ici le 4 juillet, a rapporté le quotidien chinois Global Times, après que les deux parties ont convenu de tenir de nouveaux pourparlers commerciaux.

Les droits de douane provisoires de l'UE, pouvant atteindre 38,1 % sur les importations de VE fabriqués en Chine, devraient entrer en vigueur le 4 juillet, tandis que l'Union européenne enquête sur ce qu'elle considère comme des subventions excessives et injustes accordées aux fabricants chinois de VE.

La Chine a demandé à plusieurs reprises à l'UE d'annuler ses droits de douane et s'est déclarée prête à négocier. Pékin ne veut pas être mêlé à une nouvelle guerre tarifaire, toujours piqué par les droits de douane américains sur ses produits imposés par l'administration Trump, mais affirme qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger les entreprises chinoises si cela se produisait.

Les deux parties ont accepté de relancer les négociations tarifaires après un appel entre le commissaire européen Valdis Dombrovskis et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao samedi, lors d'une visite en Chine du ministre allemand de l'Économie, qui a déclaré que les portes de la discussion étaient "ouvertes".

Le meilleur résultat de ces négociations est que l'UE abandonne sa décision sur les droits de douane avant le 4 juillet, a rapporté le Global Times dimanche en fin de journée, citant des observateurs.

Les mesures de plus en plus protectionnistes de l'UE déclencheront des contre-mesures de la part de la Chine, et une escalade des frictions commerciales n'aboutirait qu'à des résultats "perdants-perdants" pour les deux parties, selon le journal.

Les droits de douane devraient être finalisés le 2 novembre, à la fin de l'enquête antisubventions de l'UE.

Le ministère chinois du commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

GUERRE COMMERCIALE ?

La politique commerciale de l'UE est devenue de plus en plus protectrice face aux craintes que le modèle de développement de la Chine, axé sur la production, ne l'inonde de produits bon marché, les entreprises chinoises cherchant à accroître leurs exportations dans un contexte de faible demande intérieure.

La Chine a rejeté les accusations de subventions déloyales ou de problème de surcapacité, affirmant que le développement de l'industrie chinoise des véhicules électriques était le résultat d'avantages en matière de technologie, de marché et de chaînes d'approvisionnement.

"Lorsque la présidente de la Commission européenne, Mme Von der Leyen, a annoncé qu'elle enquêterait sur les véhicules à énergie nouvelle de la Chine, j'ai eu l'intuition qu'il ne s'agissait pas d'un problème de concurrence. j'ai eu l'intuition qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question économique, mais aussi d'une question géopolitique", a déclaré Zhang Yansheng, chercheur principal au China Center for International Economic Exchanges (Centre chinois pour les échanges économiques internationaux).

"Personnellement, je pense qu'il est injuste d'entamer une guerre tarifaire en ne tenant compte que du taux d'utilisation des capacités et de l'insuffisance de la demande", a-t-il ajouté.

Les relations commerciales entre le bloc des 27 et la deuxième économie mondiale se sont brusquement dégradées lorsque le Parlement européen a voté, en mai 2021, le gel de la ratification de ce qui aurait été un traité d'investissement historique, en raison de sanctions réciproques liées à des allégations de violations des droits de l'homme dans la région chinoise du Xinjiang.

Pékin et Bruxelles en sont encore venus aux mains cette année-là lorsque la Chine a rétrogradé ses liens diplomatiques avec la Lituanie et a demandé aux multinationales de rompre leurs relations avec l'État balte après que Vilnius a invité Taïwan, gouvernée démocratiquement et revendiquée par la Chine comme faisant partie de son territoire, à ouvrir un bureau de représentation dans la capitale.

ARMÉS ET PRÊTS

Bien que Pékin appelle à des pourparlers, elle a également indiqué qu'elle préparait des mesures de rétorsion si la Commission ne reculait pas, et qu'elle considérait Bruxelles comme un "pays de l'Est".

entièrement responsable

de l'escalade des tensions.

Le Global Times, qui a d'abord rapporté que la Chine envisageait d'ouvrir une enquête anti-dumping sur les importations de porc européen - que le ministère du commerce a annoncé la semaine dernière - a également évoqué une enquête anti-subventions sur les produits laitiers européens et des droits de douane sur les grosses cylindrées à essence.

Les autorités chinoises ont laissé entrevoir d'éventuelles mesures de rétorsion par le biais de commentaires dans les médias d'État et d'entretiens avec des personnalités du secteur.

"Il semble probable que Pékin augmentera les droits de douane jusqu'à 25 % pour les voitures fabriquées en Europe dotées d'un moteur de 2,5 litres ou plus", a déclaré Jacob Gunter, analyste principal chez MERICS, un institut d'études sur la Chine basé à Berlin.

"Le porc et les produits laitiers sont déjà sur la table de Pékin, et il est probable que d'autres produits agricoles soient menacés", a-t-il ajouté. "Du côté de l'UE, diverses enquêtes sont en cours et utilisent la nouvelle boîte à outils que Bruxelles a assemblée. Nous devrions donc nous attendre à des mesures ciblant les distorsions sur des produits (chinois) allant des appareils médicaux aux scanners de sécurité des aéroports en passant par les tuyaux d'acier. (Reportage de Joe Cash et Ryan Woo. Rédaction de Gerry Doyle)