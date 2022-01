La Chine veut que les géants de l'internet obtiennent une autorisation pour leurs investissements et leurs levées de fonds - sources

Le régulateur chinois du cyberespace a rédigé de nouvelles directives qui obligeront les grandes sociétés Internet du pays à obtenir son approbation avant d'entreprendre des investissements ou des levées de fonds, ont déclaré mercredi des sources familières avec la question.

Les exigences proposées par l'Administration du cyberespace de la Chine (CAC) s'appliqueront à toute société de plateforme comptant plus de 100 millions d'utilisateurs ou ayant un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards de yuans (1,58 milliard de dollars), ont-elles précisé.

Toute société Internet impliquée dans des secteurs figurant sur la liste négative publiée l'année dernière par la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme (NDRC) devra également demander une autorisation, ont précisé les sources.

Certaines sociétés Internet ont déjà été informées, ont-elles ajouté, et le projet de règles est encore susceptible d'être modifié.

Les sources ont refusé d'être identifiées car l'information n'était pas encore publique. Le CAC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les règles proposées intensifieraient la surveillance exercée par les régulateurs chinois de plus en plus affirmés, qui ont, au cours de l'année écoulée, contrôlé les géants de l'internet autrefois libres de leurs mouvements dans des domaines allant de la conclusion d'accords à la gestion des données des utilisateurs.

Il n'a pas été immédiatement précisé quels types d'investissements ou de levées de fonds pourraient être affectés. Un cadre supérieur de l'industrie technologique a déclaré que l'on s'inquiétait de savoir si elle s'appliquerait aux investissements sur le marché privé, tels que les tours de financement privé avant l'introduction en bourse.

La Chine a régulièrement mis à jour une liste négative interdisant les investissements étrangers dans des secteurs tels que les établissements d'enseignement obligatoire, les organes de presse et les minéraux de terres rares. À la fin de l'année dernière, la NDRC a exigé des entreprises de ces secteurs qu'elles obtiennent les autorisations des régulateurs avant de pouvoir coter leurs actions en dehors de la Chine continentale.

Chen Weiheng, associé et responsable de la pratique de la Grande Chine du cabinet d'avocats américain Wilson Sonsini, a déclaré que les "directives de pratique interne" du CAC, si elles sont confirmées, pourraient avoir un impact significatif sur le paysage de l'investissement dans Internet et "même mettre fin à l'ère des grands opérateurs de plates-formes Internet pour construire un écosystème par le biais d'investissements".

"Cette évolution semble être motivée par des considérations réglementaires liées à des préoccupations antitrust persistantes dans l'espace Internet et par la nécessité de superviser les activités d'investissement des grandes sociétés Internet cotées en bourse... ce serait une démarche logiquement cohérente avec les actions réglementaires antérieures liées aux antitrust et aux VIE".

Les géants chinois de la technologie, tels qu'Alibaba Group, Tencent Holdings, Meituan et ByteDance, ont créé de grands empires au fil des ans en acquérant ou en investissant dans des acteurs plus petits, des pratiques que les régulateurs chinois critiquent aujourd'hui comme étant monopolistiques et injustes pour leurs utilisateurs.

Au cours de l'année écoulée, certaines de ces entreprises ont fait l'objet d'une série de sanctions, notamment d'amendes pour n'avoir pas déclaré des transactions passées et pour comportement monopolistique. À partir du 15 février, la Chine exigera également que les entreprises disposant de données sur plus d'un million d'utilisateurs se soumettent à un examen de sécurité avant de coter leurs actions à l'étranger.

Selon les données de CBInsights, Tencent était le troisième investisseur le plus actif en Asie au quatrième trimestre, avec des investissements dans 39 entreprises, après Sequoia Capital China et Hillhouse Capital Group. Xiaomi a investi dans 31 entreprises au quatrième trimestre.

Le financement à risque de la Chine a totalisé 90,1 milliards de dollars en 2021, en hausse de 52% en glissement annuel, selon les données.

Un investisseur en capital-investissement qui a refusé d'être identifié a déclaré que le projet de règles pourrait inciter les grandes sociétés Internet à ralentir leurs investissements, laissant plus de place aux petites start-ups indépendantes pour survivre et prospérer.

Cela pourrait également avoir un impact sur les valorisations, car ces géants de l'entreprise sont moins sensibles à la valorisation mais plus à l'obtention d'un avantage stratégique sur leurs concurrents, a-t-il dit.

"Avec le retrait progressif de ces investisseurs stratégiques d'entreprise, il y aura moins de concurrence dans le secteur."

(1 $ = 6,3483 yuans chinois) (Rapports de Xie Yu à Hong Kong, Yingzhi Yang à Pékin et Zhang Yan à Shanghai ; Rapports supplémentaires de Kane Wu et Selena Li à Hong Kong ; Rédaction de Brenda Goh ; Édition de Jacqueline Wong, Rashmi Aich et Kim Coghill)