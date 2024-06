Le plongeon de la construction de logements neufs en Chine alimente l'espoir que le secteur immobilier, malmené, s'attaque enfin à l'offre excédentaire chronique, mais l'assainissement des actifs douteux est la pièce manquante qui entretient les craintes d'une stagnation semblable à celle qui sévit au Japon.

Sur le papier, la deuxième économie mondiale en est presque au même point que les États-Unis et l'Espagne lorsque leurs crises immobilières de la fin des années 2000 ont commencé à se stabiliser, la construction de logements neufs en Chine représentant aujourd'hui moins de la moitié de son pic de 2021.

Selon les analystes, cela pourrait indiquer que l'activité de construction de logements pourrait atteindre un plancher d'ici un an environ, ce qui permettrait d'alléger le poids que les problèmes immobiliers de la Chine font peser sur la croissance économique.

"Il est raisonnable de s'attendre à ce que la construction se stabilise bientôt", a déclaré Logan Wright, partenaire du Rhodium Group.

Les mises en chantier de logements neufs en Chine ont chuté de 63 % par rapport à leur niveau record, pour atteindre 634 millions de mètres carrés (7,46 milliards de pieds carrés) au cours des 12 mois précédant le mois d'avril.

En tenant compte de la démographie et d'autres facteurs, le Fonds monétaire international estime que la demande fondamentale de logements en Chine atteindra en moyenne 950 millions de mètres carrés au cours des dix prochaines années.

Une partie de la demande devrait absorber le gigantesque stock existant de la Chine, c'est pourquoi le Fonds prévoit que les nouvelles mises en chantier atteindront en moyenne 715 millions de mètres carrés, soit un peu plus que les taux actuels.

Cela pourrait signifier que l'investissement immobilier, dont les fortes baisses annuelles consécutives de 10 % ont, selon les estimations de JPMorgan, amputé la croissance économique de la Chine de 1,5 point de pourcentage au cours de chacune des deux dernières années, pourrait être sur le point de trouver un plancher.

George Magnus, chercheur associé au Centre chinois de l'Université d'Oxford, estime que ce plancher pourrait être atteint en 2025, voire plus tôt.

"Il existe un potentiel de rebond cyclique, même si nous parlons d'une contraction à moyen terme, dans le secteur de l'immobilier", a déclaré M. Magnus.

LES PAS DU JAPON

Les investissements immobiliers devraient se concentrer davantage sur les riches régions côtières. Shanghai et quatre des provinces les plus riches de Chine - Zhejiang, Jiangsu, Guangdong et Shandong - ont représenté 49 % des investissements de janvier à avril, contre 39 % il y a cinq ans.

Mais c'est là que s'arrête la lueur d'espoir cyclique et que commencent les comparaisons moins favorables avec le Japon des années 1990.

M. Wright estime que l'industrie dans son ensemble, qui représentait environ un quart de l'activité économique de la Chine, se stabilisera à 40-50 % de ses niveaux les plus élevés et ne redeviendra jamais un moteur de croissance.

Les prix ne se sont pas encore totalement ajustés et les retombées financières négatives se poursuivront, a-t-il déclaré.

Les prix des logements neufs en Chine ont chuté de 11 %, selon les données officielles. JPMorgan estime que les prix des appartements plus anciens ont chuté dans les mêmes proportions.

La chute de 30 à 40 % d'un pic à l'autre dans les ralentissements américains et espagnols a commencé en 2006-2007 et a duré plus de cinq ans. Au Japon, la correction a duré plus de 18 ans, entraînant au final une baisse des prix de 47 %.

Jusqu'à présent, la Chine a suivi le même rythme que le Japon. Selon les analystes, il y a fort à parier qu'elle continuera à le faire.

Ce qui manque dans les réponses chinoises et japonaises à la crise, c'est une reconnaissance précoce des pertes.

Le Japon a demandé aux banques d'acheter des terrains pour ralentir la chute des prix. La Chine parvient à un résultat similaire en limitant la baisse des prix des logements neufs par les promoteurs et en adoptant d'autres mesures de soutien au goutte-à-goutte.

Les analystes de JPMorgan estiment qu'il s'agit "peut-être d'une stratégie délibérément choisie pour atténuer les risques de contagion financière".

Un stock de logements invendus estimé à près de deux fois la taille de Londres existe toujours dans les bilans des promoteurs chinois à court d'argent, dont les dettes sont inscrites dans les livres des banques et d'autres institutions.

En revanche, les États-Unis ont consacré 5 % de leur produit intérieur brut à l'absorption des actifs toxiques des institutions financières dans le cadre de leur programme d'allègement des actifs toxiques. L'Espagne a créé une structure de défaisance.

AJUSTEMENT PROLONGÉ

La Chine n'est pas favorable aux plans de sauvetage de grande envergure, a déclaré un conseiller politique qui a demandé l'anonymat pour discuter d'un sujet sensible.

"Le gouvernement n'a pas l'intention de soutenir le marché de l'immobilier", a déclaré le conseiller. "Il vise à le stabiliser, ou au moins à ralentir son déclin.

En mai, la Chine a mis en place un nouveau programme de soutien au secteur, en réduisant les taux hypothécaires et les acomptes et en demandant aux gouvernements locaux - déjà endettés à hauteur de 9 000 milliards de dollars - d'acheter "certains" appartements invendus et de les transformer en logements abordables.

Les analystes estiment que ces achats permettent de transférer les actifs douteux des promoteurs aux collectivités locales, ce qui retarde les dépréciations d'actifs. Mais à terme, les pertes devront être reconnues, d'où la persistance des comparaisons avec les décennies perdues du Japon.

Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, estime que les collectivités locales pourraient connaître un sort similaire à celui des banques japonaises, qui ont finalement dû être recapitalisées, ce qui implique un "ajustement plus long et plus prolongé".

"Il n'y a pas eu de nettoyage", a déclaré M. Garcia-Herrero. "C'est pourquoi la Chine ressemble davantage au Japon qu'aux États-Unis ou à l'Espagne.

"Je ne pense pas que les prix du logement en Chine seront jamais plus élevés en moyenne. Dans les villes de niveau 1, peut-être", a-t-elle ajouté, faisant référence à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou.