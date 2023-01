La City National Bank conclut un accord avec le ministère de la Justice concernant les allégations de redlining.

Une plainte déposée jeudi devant un tribunal fédéral allègue que, de 2017 à 2020 au moins, la banque basée à Los Angeles a reçu moins de demandes dans les quartiers à majorité noire et hispanique du comté de Los Angeles que les autres banques, et qu'au cours des 20 dernières années, elle n'a ouvert qu'une seule succursale dans un quartier à majorité noire et hispanique.

Dans une déclaration, City National Bank a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec les allégations, mais qu'elle soutenait les efforts du ministère de la Justice pour "assurer l'égalité d'accès au crédit pour tous les consommateurs, quelle que soit leur race."

Dans le cadre du règlement, City National Bank a accepté d'investir 29,5 millions de dollars dans un fonds de subvention des prêts pour les résidents des quartiers à majorité noire et hispanique du comté de Los Angeles et d'ouvrir une succursale bancaire dans l'un de ces quartiers.