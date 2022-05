La Colombie-Britannique du Canada va temporairement décriminaliser la possession de certaines drogues pour s'attaquer au problème de l'abus.

Les substances resteraient illégales, mais les adultes trouvés en possession d'un maximum de 2,5 grammes de ces substances illicites ne seront plus arrêtés, inculpés et leurs drogues ne seront plus saisies, selon une déclaration officielle.

La Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest du Canada et l'épicentre de la crise des surdoses du pays, avait demandé au gouvernement fédéral une telle exemption en novembre.

L'exemption, une première au Canada, vise à réduire la stigmatisation associée à la consommation de substances et à permettre aux gens d'approcher plus facilement les forces de l'ordre et d'autres autorités pour demander conseil.

"L'élimination des sanctions pénales pour ceux qui transportent de petites quantités de drogues illicites pour leur usage personnel réduira la stigmatisation et les dommages et fournira un autre outil à la Colombie-Britannique pour mettre fin à la crise des surdoses", a déclaré la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett.

L'exemption sera en vigueur du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2026 et la police proposera des informations sur les soutiens sanitaires et sociaux disponibles au lieu de punir les personnes trouvées en possession de petites quantités de drogues exemptées.

Le gouvernement fédéral collaborera avec la province pour analyser l'exemption et pourra faire des ajustements en temps réel si des changements sont nécessaires, a déclaré M. Bennett.

L'exemption ne s'appliquerait pas aux aéroports, aux écoles et aux membres de l'armée canadienne.

Plus de 26 000 personnes sont décédées d'une surdose liée aux opioïdes en gros entre 2016 et 2021 au Canada. Depuis 2016 en Colombie-Britannique, lorsque la province a déclaré une urgence de santé publique, plus de 9 400 décès ont été enregistrés en raison d'une surdose.

"La consommation de substances psychoactives est un problème de santé publique, pas un problème criminel", a déclaré la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Sheila Malcolmson, ajoutant que l'exemption aidera la province à lutter contre la crise.

