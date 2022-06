La Colombie élit l'ancien guérillero Petro comme premier président de gauche

Petro a battu le magnat de la construction Rodolfo Hernandez avec une marge inattendue de quelque 716 890 voix. Les deux hommes étaient techniquement à égalité dans les sondages avant le vote.

Petro, ancien maire de la capitale Bogota et actuel sénateur, s'est engagé à lutter contre les inégalités avec un enseignement universitaire gratuit, des réformes des retraites et des taxes élevées sur les terres improductives. Il a remporté 50,5 % contre 47,3 % pour Hernandez.

Les propositions de Petro - notamment l'interdiction de nouveaux projets pétroliers - ont effrayé certains investisseurs, bien qu'il ait promis de respecter les contrats en cours.

Un partisan, Alejandro Forero, 40 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, a pleuré lorsque les résultats sont tombés lors de la célébration de la campagne de Petro à Bogota.

"Enfin, Dieu merci. Je sais qu'il sera un bon président et qu'il aidera ceux d'entre nous qui sont les moins privilégiés. Cela va changer pour le mieux", a déclaré Forero, qui est au chômage.

Cette campagne était la troisième candidature de Petro à la présidence et sa victoire ajoute la nation andine à la liste des pays d'Amérique latine qui ont élu des progressistes ces dernières années.

Petro, 62 ans, a déclaré avoir été torturé par l'armée lorsqu'il était détenu pour son implication dans la guérilla, et sa victoire potentielle fait que les hauts responsables des forces armées se préparent à un changement.

La colistière de Petro, Francia Marquez, une mère célibataire et ancienne femme de ménage, sera la première femme afro-colombienne vice-présidente du pays.

"Aujourd'hui, je vote pour ma fille - elle a eu 15 ans il y a deux semaines et n'a demandé qu'un seul cadeau : que je vote pour Petro", a déclaré dimanche matin Pedro Vargas, 48 ans, agent de sécurité dans le sud-ouest de Bogota.

"J'espère que cet homme réalisera les espoirs de ma fille, elle a beaucoup de foi en ses promesses", a ajouté Vargas, qui a dit ne jamais voter.

M. Petro s'est également engagé à appliquer pleinement un accord de paix conclu en 2016 avec les rebelles des FARC et à rechercher des pourparlers avec la guérilla ELN, toujours active.

Il avait émis des doutes quant à l'intégrité du décompte après des irrégularités dans les décomptes du Congrès en mars, et plus tôt dans la journée de dimanche, il a exhorté les électeurs à vérifier que leurs bulletins de vote ne comportent pas de marques étrangères qui pourraient les invalider.

Hernandez, qui a été maire de Bucaramanga, était un candidat surprise au second tour et a promis de réduire le gouvernement et de financer les programmes sociaux en mettant fin à la corruption.

Il s'est également engagé à fournir gratuitement des stupéfiants aux toxicomanes dans le but de lutter contre le trafic de drogue.

Malgré sa rhétorique anti-corruption, M. Hernandez fait lui-même l'objet d'une enquête pour corruption suite à des allégations selon lesquelles il serait intervenu dans un appel d'offres pour la gestion des déchets au profit d'une entreprise pour laquelle son fils faisait du lobbying. Il a nié tout acte répréhensible.

Le ministre de la Défense Diego Molano a déclaré aux journalistes dimanche après-midi que le meurtre d'un volontaire électoral à Guapi, dans la province du Cauca, faisait l'objet d'une enquête.

Soixante lieux de vote ont dû être déplacés en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur certaines régions du pays, a indiqué le registraire.