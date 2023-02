La Colombie et les rebelles de l'ELN reprennent les pourparlers de paix au Mexique après une confusion sur le cessez-le-feu

Le Mexique est l'une des nations garantes des pourparlers, avec la Norvège, le Venezuela, Cuba, le Brésil et le Chili. Le premier cycle de discussions visant à mettre fin à la part de la guérilla dans près de six décennies de guerre a eu lieu à Caracas en novembre dernier.

La veille du Nouvel An, le président Gustavo Petro avait annoncé qu'un cessez-le-feu avait été convenu avec l'ELN et d'autres groupes rebelles.

Mais quelques jours plus tard, l'ELN a déclaré qu'il s'agissait simplement d'une proposition qui n'avait pas été acceptée. Le gouvernement a imputé cette confusion à une mauvaise compréhension de la position de l'ELN.

L'ELN est le plus ancien groupe rebelle encore existant en Colombie, fondé par des prêtres catholiques radicaux en 1964, et les pourparlers sont la pierre angulaire des efforts déployés par le gauchiste Petro - lui-même ancien membre d'un autre groupe insurgé - pour apporter une "paix totale" en Colombie.

M. Petro, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus de six mois, a promis de négocier des accords de paix ou de reddition avec les rebelles et les gangs criminels restants, ainsi que d'appliquer pleinement un accord précédent avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) signé en 2016.

Les négociations avec l'ELN sous les administrations précédentes ont échoué en raison de la chaîne de commandement diffuse du groupe et des dissensions dans ses rangs, bien que Pablo Beltran, le chef de la délégation de l'ELN, et le commandant supérieur Antonio Garcia aient déclaré que les combattants étaient d'accord avec ces pourparlers.

Lundi, les responsables des négociations des deux parties ont déclaré que les pourparlers se concentreraient sur un cessez-le-feu bilatéral et sur des accords visant à acheminer l'aide humanitaire dans les régions de Colombie les plus touchées par le conflit.

"Les accords doivent être respectés... nous devons produire des résultats", a déclaré Otty Patiño, chef de la délégation du gouvernement colombien.

Beltran a donné un aperçu des principaux griefs du groupe, notamment la guerre de longue date contre la drogue, la guerre contre le terrorisme et les inégalités sociales.

"L'économie et l'État doivent être mis au service de la société", a-t-il déclaré. "C'est le principal changement pour lequel nous nous battons afin qu'il y ait la paix avec la justice."