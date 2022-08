La Colombie prévoit que le commerce avec le Venezuela pourrait atteindre 1,2 milliard de dollars en 2022

Les relations se sont rompues début 2019 après que Caracas s'est opposé à ce que des membres de l'opposition vénézuélienne tentent d'envoyer des camions chargés de nourriture et de médicaments à travers la frontière depuis la Colombie.

Mais jeudi, les deux pays ont chacun nommé leur ambassadeur auprès de l'autre, quelques jours après que le gauchiste Petro a prêté serment en tant que président de la Colombie.

La croissance des échanges commerciaux dépendra de la reprise de l'économie vénézuélienne, qui s'est effondrée entre 2015 et 2020, a déclaré M. Umana, reconnaissant les améliorations constatées ces deux dernières années.

"Si la frontière est ouverte, si les problèmes de contrebande sont résolus... nous verrons des échanges commerciaux d'un milliard ou 1,2 milliard de dollars cette année, et non les 600 millions de dollars prévus", a-t-il déclaré aux journalistes en marge de la conférence annuelle de l'Association des entreprises colombiennes dans le port de Carthagène.

Les échanges commerciaux pourraient atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2026, a ajouté M. Umana.

La nouvelle ministre colombienne des mines et de l'énergie, Irene Velez, a déclaré plus tôt que le gouvernement de Bogota n'accorderait aucun nouveau contrat gazier et pourrait importer du gaz du Venezuela si les réserves des 180 projets existants sont insuffisantes pour lui permettre de passer à une énergie plus propre et renouvelable.

Passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables était une promesse clé de la campagne de Petro.

"Si, ayant dépassé ces réserves de gaz ... nous avions encore besoin de remplir notre matrice énergétique, cela pourrait se faire grâce à cette connexion que nous pourrions avoir pour le transport du gaz avec le Venezuela", a déclaré M. Velez à la station de radio locale Blu Radio.

La Colombie compte sur quelque huit années de réserves de gaz prouvées, selon les données du ministère de l'énergie en mai, ce qui, selon M. Velez, lui donnerait le temps de faire la transition vers les combustibles fossiles.

Le Venezuela pourrait aider la Colombie à satisfaire ses besoins en gaz, tandis que les produits colombiens passeraient la frontière, a déclaré M. Umana.