La Colombie suspend les mandats d'arrêt et les ordres d'extradition des rebelles de l'ELN pour relancer les pourparlers de paix

Cette annonce fait partie de la principale promesse de campagne du nouvel élu Gustavo Petro, ancien membre de l'insurrection du M-19, qui a pris ses fonctions le 7 août en s'engageant à apporter une "paix totale" au pays andin.

"J'ai autorisé le rétablissement des protocoles, permettant aux négociateurs de reprendre contact avec leur organisation, suspendant les mandats d'arrêt pour ces négociateurs, suspendant les ordres d'extradition pour ces négociateurs afin d'entamer un dialogue avec l'Armée de libération nationale", a déclaré M. Petro.

"Cette résolution initie une nouvelle possibilité de processus de paix en Colombie", a déclaré M. Petro après avoir assisté à une réunion du conseil de sécurité dans la province de Bolivar.

Les représentants de l'ELN, qui a été fondée en 1964 par des prêtres catholiques radicaux, sont restés à Cuba depuis que les précédents pourparlers, entamés sous le gouvernement de Juan Manuel Santos, ont été annulés en 2019.

Le groupe a déclaré peu après l'élection de Petro qu'il était prêt à envisager des négociations.

M. Petro a déclaré qu'une visite de responsables colombiens et internationaux à Cuba ce mois-ci avait pour but de déterminer si l'ELN, qui est considérée comme radicale et non contrôlée par le pouvoir central, est réellement disposée à poursuivre un processus de paix.

Le haut commissaire colombien à la paix, Danilo Rueda, s'est rendu à Cuba avec le ministre des Affaires étrangères Alvaro Leyva, le sénateur Ivan Cepeda et le fonctionnaire des Nations Unies Carlos Ruiz Massieu, ainsi qu'un représentant du gouvernement norvégien.

Rueda a le pouvoir d'explorer la possibilité de pourparlers ainsi que d'examiner si des cessez-le-feu et d'autres mesures pourraient être établis, a déclaré M. Petro.

Les discussions pourraient commencer là où l'administration de Santos s'est arrêtée, a déclaré le président colombien, ajoutant qu'il reconnaîtrait les protocoles convenus avec l'aide des garants Cuba, Chili, Venezuela, Norvège et Brésil.

Les pourparlers entre l'ELN et le gouvernement de Santos ont débuté en Équateur, puis se sont déplacés à Cuba, mais ont été interrompus par le successeur de Santos, Ivan Duque, parce que l'ELN a refusé de mettre fin aux hostilités et a tué 22 cadets de la police dans un attentat à la bombe à Bogota.

Les précédentes tentatives de négociations avec l'ELN, qui compte quelque 2 400 combattants et est accusée de se financer par le trafic de drogue, l'exploitation minière illégale et les enlèvements, n'ont pas progressé en partie à cause des dissensions dans ses rangs.

Une grande partie de la direction de l'ELN à Cuba est plus âgée que nombre de ses membres et l'on ne sait pas très bien quelle influence elle exerce sur les unités opérant dans les campagnes colombiennes.