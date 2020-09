La Comco ouvre une enquête sur un éventuel cartel de détaillants

Zurich (awp) - Plusieurs entreprises de vente en gros et au détail, dont la société Markant, se trouvent dans le viseur de la Commission de la concurrence (Comco). Une enquête a été ouverte pour déterminer si des mesures restrictives de concurrence ont été adoptées à l'encontre de fournisseurs, précise jeudi la Comco dans un communiqué.

Au coeur de l'enquête se trouvent les activités de Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, qui propose ses services de facturation pour faciliter les transactions entre les entreprises de vente au détail et en gros et leurs fournisseurs. Or, plusieurs grossistes et détaillants sont soupçonnés d'avoir convenu ensemble de mesures pour que leurs fournisseurs effectuent la transaction par la société Markant.

Les présumées mesures comprennent notamment la menace de déréférencement collectif des biens destinés à l'usage quotidien. "Les redevances que les fournisseurs devaient payer à Markant étaient vraisemblablement en partie reversées aux magasins partenaires", soupçonne la Comco.

Plusieurs perquisitions ont déjà été effectuées dans le cadre de l'enquête.

ol/al