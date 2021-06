La Commission européenne approuve le plan de relance de l'Italie

BRUXELLES, 22 juin (Reuters) - La Commission européenne a approuvé mardi le plan de relance de 191,5 milliards d'euros de l'Italie, le plus important de l'Union européenne, destiné à surmonter la crise du coronavirus et à transformer l'économie italienne pour la tourner davantage vers l'environnement et le numérique.

Le plan se compose de 68,9 milliards d'euros de subventions et 122,6 milliards d'euros de prêts de la Commission, qui a commencé à emprunter des fonds sur les marchés et les versera de manière échelonnée jusqu'en 2026.

Dès que les ministres européens des Finances auront officiellement validé le plan de relance de l'UE, en juillet, l'Italie percevra 24,9 milliards d'euros de préfinancement pour des projets prévus dans le plan de relance.

Bruxelles a fait savoir que, comme le souhaite le bloc, l'Italie utiliserait 37% de ses dépenses pour lutter contre le changement climatique via des rénovations destinées à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Elle va aussi promouvoir le recours aux énergies renouvelables, dont l'hydrogène, et oeuvrer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports publics.

Rome prévoit aussi d'utiliser 25% des fonds pour adapter son économie à l'ère du numérique, soit davantage que le seuil de 20% fixé par l'UE, notamment en déployant de l'internet à ultra-haut débit et la 5G. (Reportage Jan Strupczewski; version française Jean Terzian)