La Commission européenne approuve le plan pour la reprise et la résilience de l'Allemagne

Il s'agit d'une étape importante vers le versement par l'UE d'un montant de 25,6 milliards d'euros sous forme de subventions au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Ce financement soutiendra la mise en œuvre des mesures essentielles d'investissement et de réforme décrites dans le plan pour la reprise et la résilience de l'Allemagne. Il jouera un rôle essentiel pour aider l'Allemagne à sortir plus forte de la pandémie de COVID-19.

La FRR, l'instrument au cœur de NextGenerationEU, apportera jusqu'à 672,5 milliards d'euros (en prix courants) pour soutenir les investissements et les réformes dans l'ensemble de l'UE. Le plan allemand s'inscrit dans le cadre d'une réaction coordonnée sans précédent de l'UE à la crise de la COVID-19, visant à relever les défis européens communs en adoptant les transitions écologique et numérique et à renforcer la résilience économique et sociale et la cohésion du marché unique.

La Commission a évalué le plan de l'Allemagne au regard des critères énoncés dans le règlement FRR. Dans son analyse, elle a examiné en particulier si les investissements et les réformes prévus dans le plan de l'Allemagne soutiennent les transitions écologique et numérique, contribuent à relever efficacement les défis recensés dans le cadre du Semestre européen et renforcent son potentiel de croissance, la création d'emplois et sa résilience économique et sociale.

Assurer la transition écologique et numérique de l'Allemagne

Dans son évaluation, la Commission constate que le plan de l'Allemagne consacre au moins 42 % de son enveloppe totale à des mesures qui soutiennent des objectifs en matière de climat. Le plan comprend des mesures visant à décarboner l'industrie, l'accent étant mis particulièrement sur l'hydrogène propre, les investissements en faveur de la mobilité durable et la rénovation des bâtiments résidentiels pour améliorer leur efficacité énergétique.

La Commission constate que le plan de l'Allemagne consacre au moins 52 % de son enveloppe totale à des mesures qui soutiennent la transition numérique. Le plan comprend des mesures visant à soutenir la transformation numérique des services publics, en particulier des services de santé publique, et des entreprises. Il comporte également des mesures relatives au capital humain et aux investissements dans les technologies numériques de pointe, avec un volet consacré à la numérisation de l'éducation.

Renforcer la résilience économique et sociale de l'Allemagne

La Commission considère que le plan de l'Allemagne comporte un vaste ensemble de réformes et d'investissements qui se renforcent mutuellement et contribuent à relever l'ensemble ou une partie non négligeable des défis économiques et sociaux recensés dans les recommandations par pays adressées à l'Allemagne par le Conseil dans le cadre du Semestre européen en 2019 et en 2020. Le plan prévoit des mesures visant à éliminer les obstacles à l'investissement et à réduire les charges administratives. Il porte également sur les recommandations par pays relatives au renforcement de la numérisation de l'éducation, au soutien accordé aux étudiants défavorisés, à l'amélioration des services de garde d'enfants, à la transparence accrue des retraites et à la limitation des écarts introduits par la fiscalité.

Ce plan constitue une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'Allemagne, contribuant ainsi de façon appropriée aux six piliers du règlement FRR.

Soutenir les projets phares d'investissement et de réforme

Le plan allemand présente des projets dans les sept domaines phares européens. Il s'agit de projets d'investissement spécifiques qui portent sur des questions qui sont communes à tous les États membres dans des domaines qui créent des emplois et de la croissance et jouent un rôle dans la double transition. Par exemple, l'Allemagne a proposé de consacrer 2,5 milliards d'euros pour soutenir la rénovation des bâtiments pour accroître l'efficacité énergétique et 2,5 milliards d'euros pour contribuer à l'achat de véhicules électriques.

Des projets d'intérêt européen commun dans les domaines de l'hydrogène, de la microélectronique, de l'informatique en nuage et du traitement des données, ouverts à la participation de tous les États membres intéressés, constituent des éléments essentiels du plan allemand.

Dans son évaluation, la Commission conclut qu'aucune des mesures prévues dans le plan ne cause de préjudice important à l'environnement, conformément aux exigences énoncées dans le règlement FRR.

Les systèmes de contrôle mis en place par l'Allemagne sont jugés adéquats pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Le plan fournit suffisamment de détails sur la manière dont les autorités nationales préviendront, détecteront et corrigeront les cas de conflits d'intérêts, de corruption et de fraude liés à l'utilisation des fonds.

Les membres du collège se sont exprimés à ce sujet

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait la déclaration suivante: «La Commission européenne a décidé aujourd'hui de donner son feu vert au plan pour la reprise et la résilience de l'Allemagne. Ce plan comporte des mesures essentielles qui aideront le pays à sortir plus fort de la crise de la COVID-19. Les réformes et les investissements prévus contribueront à la numérisation et à la décarbonation de l'économie allemande, qui sera ainsi mieux préparée pour l'avenir.»

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif pour une économie au service des personnes, s'est quant à lui exprimé en ces termes : «Ce plan de relance aidera l'Allemagne à sortir plus forte de la crise. Il prévoit des dépenses importantes pour promouvoir les transitions écologique et numérique ainsi que des réformes qui lèvent les obstacles à l'investissement. Nous nous félicitons que l'accent soit mis sur des projets importants d'intérêt européen commun, en particulier dans des domaines numériques, comme la microélectronique et les infrastructures en nuage. Le plan prévoit en outre de renforcer les transports durables, d'améliorer la rénovation pour accroître l'efficacité énergétique et de développer une économie performante de l'hydrogène, ce qui est important pour le secteur automobile. Il contribuera également à améliorer l'éducation et les compétences ainsi qu'à moderniser l'administration publique. L'Allemagne fournit un effort important pour relever les défis auxquels elle est confrontée: il est maintenant temps de traduire ces engagements en actions.»

Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie, a ajouté : «Le plan pour la reprise et la résilience de l'Allemagne donnera une impulsion utile aux transitions écologique et numérique du pays, le financement octroyé à ces deux priorités dépassant largement les exigences minimales convenues. La protection du climat sera soutenue par des efforts visant à développer une économie performante de l'hydrogène, des investissements en faveur des transports durables et la rénovation de bâtiments axée sur l'efficacité énergétique, tandis que les initiatives de numérisation permettront d'améliorer les services publics, les soins de santé et l'éducation. Je me félicite également des mesures destinées à soutenir les groupes défavorisés et à faciliter la participation des femmes au marché du travail, par exemple grâce à l'extension des services de garde d'enfants et à la scolarisation tout au long de la journée; cela faisait longtemps que la Commission recommandait à l'Allemagne de relever ces défis.»

Prochaines étapes

La Commission a adopté aujourd'hui une proposition de décision d'exécution du Conseil visant à octroyer à l'Allemagne 25,6 milliards d'euros sous forme de subventions au titre de la FRR. Le Conseil disposera à présent, en principe, de quatre semaines pour adopter la proposition de la Commission.

L'approbation du plan par le Conseil permettrait le versement d'un préfinancement de 2,3 milliards d'euros à l'Allemagne, soit 8,7 % du montant total demandé par ce pays.

La Commission autorisera de nouveaux versements lorsque l'Allemagne atteindra de manière satisfaisante les jalons et les cibles définis dans la décision d'exécution du Conseil, traduisant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des investissements et des réformes.

