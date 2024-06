Chassez la convoitise, elle revient au galop

La séance américaine de mardi était à peu près le copier-coller inverse de celle de lundi : la technologie a rebondi et les valeurs plus traditionnelles ont marqué le pas. Quels enseignement en tirer ? Probablement aucun. Je vais vous parler ce matin de quelques titres emblématiques qui ont fait la tendance hier et post-clôture à Wall Street. Et consacrer une partie assez importante aux taux directeurs, avec des banquiers centraux qui n'ont rien à dire, d'autres qui disent et d'autres qui sont bien embêtés.