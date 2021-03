La Commission européenne présente son plan d'action pour développer l'agriculture biologique

BRUXELLES, 25 mars (Reuters) - La Commission européenne a présenté jeudi son plan d'action pour le développement de l'agriculture biologique, l’objectif étant de porter à 25% la surface des terres agricoles "bio" d'ici à 2030.

Le secteur agricole, qui génère environ 10% des gaz à effet de serre dans l'UE, est aussi l'une des premières victimes du changement climatique, les vagues de chaleur exceptionnelles et les périodes de sécheresse prolongées réduisant le rendement de certaines cultures européennes.

Les terres agricoles biologiques, qui excluent l’usage de pesticides chimiques, d’engrais de synthèse et d’OGM, ont augmenté de plus de 60% au cours de la dernière décennie et représentent à l’heure actuelle près de 9% de la superficie agricole de l'UE.

La Commission européenne a présenté jeudi un plan visant à développer davantage l'agriculture biologique et à soutenir la consommation de produits biologiques, ce qui, selon elle, contribuerait à atteindre l'objectif de l'UE d'être neutre en émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. L'agriculture émet deux principaux gaz à effet de serre : les émissions de protoxyde d'azote sont imputables aux activités agricoles et à l'utilisation d'engrais chimiques, tandis que les émissions de méthane sont issues du bétail.

En limitant l'utilisation d'engrais, l'agriculture biologique peut réduire une partie des émissions de protoxyde d'azote, mais pas celles de méthanes. En outre, les rendements agricoles plus faibles de l'agriculture biologique peuvent signifier que davantage de terres sont nécessaires, ce qui limiterait les potentielles réductions d'émissions.

La Commission européenne a annoncé qu’elle consacrerait 49 millions d'euros, soit 27% du budget total, au financement d'activités de promotion des produits agricoles européens à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.

Elle a ajouté que la nouvelle politique agricole commune (PAC), actuellement en cours de réforme, "inclura des programmes écologiques qui seront financés par un budget de 38 à 58 milliards d'euros pour la période 2023-2027".

Ces programmes écologiques pourront servir à promouvoir l'agriculture biologique.

La Fédération Internationale des Mouvements d'Agriculture Biologique (IFOAM) a salué le plan de l'UE qu’elle a décrit comme "une nouvelle ère pour la transformation de nos systèmes alimentaires". (Kate Abnett, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)