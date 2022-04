La Commission européenne propose d'interdire les importations de charbon russe et l'accès des navires aux ports de l'UE

"Nous avons tous vu les images macabres de Bucha et d'autres régions d'où les troupes russes sont récemment parties. Ces atrocités ne peuvent pas et ne seront pas laissées sans réponse", a déclaré la chef de l'exécutif de l'Union européenne, Ursula von der Leyen.

"Les quatre trains de sanctions ont frappé fort et limité les options politiques et économiques du Kremlin. Au vu des événements, nous devons encore accroître notre pression", a-t-elle déclaré dans un discours publié sur Twitter.

Elle a précisé que la proposition prévoyait une interdiction par l'UE des importations de charbon en provenance de Russie pour un montant de 4 milliards d'euros par an, ainsi qu'une interdiction totale des transactions sur quatre banques russes clés, dont la deuxième plus grande du pays, VTB.

"Nous travaillons sur des sanctions supplémentaires, notamment sur les importations de pétrole, et nous réfléchissons à certaines des idées présentées par les États membres, comme des taxes ou des canaux de paiement spécifiques tels qu'un compte séquestre", a déclaré M. von der Leyen.

L'UE interdira également aux navires russes et aux navires exploités par des Russes d'accéder aux ports de l'UE, bien qu'il y ait des exemptions pour les produits agricoles et alimentaires, l'aide humanitaire et l'énergie.

L'UE interdira également les transporteurs routiers russes et biélorusses et interdira la vente à la Russie d'ordinateurs quantiques, de semi-conducteurs avancés, de machines sensibles et d'équipements de transport d'une valeur de 10 milliards d'euros par an.

Mme Von der Leyen a déclaré que le bloc des 27 nations arrêtera également les importations de bois et de ciment russes, ainsi que de fruits de mer et de liqueurs, pour une valeur totale de quelque 5,5 milliards d'euros par an.

Elle exclura les entreprises russes des appels d'offres pour les marchés publics dans les pays de l'UE et ajoutera d'autres personnes à une liste de personnes dont les avoirs dans l'UE seront gelés et qui ne seront pas autorisées à entrer dans l'UE.