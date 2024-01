La Commission européenne a demandé au régulateur européen de l'énergie, l'ACER, d'examiner si un tarif ajouté par l'Allemagne à ses exportations de gaz naturel fausse le marché unique de l'Union européenne, ce qui pourrait constituer une violation des règles de concurrence, ont déclaré trois sources proches du dossier.

Ce tarif est un héritage de la crise énergétique européenne qui a atteint son paroxysme en 2022, après que Moscou a réduit les flux de gaz vers l'Europe à la suite de son invasion de l'Ukraine et qu'une explosion sous-marine a fermé le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne, par lequel transitent 15 % des importations de gaz de l'Europe.

Cette année-là, la Commission a fixé des objectifs de remplissage des stocks de gaz à l'échelle de l'UE afin de consolider les approvisionnements avant l'hiver 2022-2023. Berlin a demandé à son centre de commercialisation, Trading Hub Europe (THE), de remplir ses stocks, mais la flambée des prix du gaz a laissé au gouvernement une facture de près de 10 milliards d'euros (10,84 milliards de dollars).

THE n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires et le ministère allemand de l'économie a déclaré qu'il n'avait pas de commentaire à faire dans l'immédiat lorsqu'il a été contacté par Reuters.

Pour tenter de récupérer les pertes liées à l'achat de son gaz par d'autres pays de l'UE, l'Allemagne a introduit ce qu'elle appelle une "taxe de neutralité" sur le gaz. En décembre 2023, l'Allemagne devra encore récupérer 8,5 milliards d'euros.

Le département de l'énergie de la Commission européenne a demandé à l'ACER d'examiner la question et ses conclusions devraient être présentées à la Commission dans les semaines à venir, ont déclaré les sources.

"Nous sommes au courant de l'accusation de neutralité portée par l'Allemagne et des préoccupations exprimées par diverses parties. Le département de l'énergie de la Commission (DG ENER) est en contact avec les autorités nationales compétentes sur cette question, ainsi qu'avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie", a déclaré un fonctionnaire de l'UE.

Un porte-parole de l'ACER a déclaré à Reuters que l'agence était en discussion avec les régulateurs nationaux.

"Il s'agit de savoir si des approches plus coordonnées entre les Etats membres pourraient être utilement poursuivies afin de répondre, d'une part, aux souhaits de recouvrement des coûts et, d'autre part, de ne pas risquer de fragmenter nos marchés énergétiques intégrés", a-t-il déclaré.

REDEVANCES TRANSFRONTALIÈRES

Avant que l'Allemagne n'introduise la taxe, l'ACER et le Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER) ont déclaré que les pays de l'UE ne pouvaient pas imposer de taxes transfrontalières supplémentaires pour recouvrer les coûts.

"La compensation financière devrait être collectée de manière non discriminatoire et non à partir des tarifs de transmission transfrontalière", ont écrit l'ACER et le CEER en avril 2022.

"Le coût des obligations nationales de stockage devrait en effet être couvert par les consommateurs ou les citoyens du même État membre.

Toute sympathie pour l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, qui a souffert d'une dépendance excessive au gaz russe, s'est émoussée parmi les autres États membres de l'UE.

Ces dernières semaines, l'Italie et l'Autriche se sont ouvertement plaintes du tarif unilatéral de l'Allemagne et ont déclaré qu'elles pourraient suivre l'exemple de Berlin en imposant leurs propres taxes.

"La DG ENER est en contact avec le régulateur italien", a ajouté le fonctionnaire européen.

"Nous avons insisté sur le fait que les tarifs doivent être conformes au cadre législatif de l'UE. La protection du marché intérieur et la prévention de la fragmentation du marché sont très importantes pour la Commission."

En décembre, l'ARERA, l'autorité italienne de régulation de l'énergie, a déclaré qu'elle proposait une "redevance de neutralité" dans l'attente de consultations.

La Fédération européenne des négociants en énergie (EFET), organisme professionnel basé à Bruxelles, a critiqué la taxe allemande et la proposition italienne, estimant qu'elles mettaient en danger la sécurité énergétique de l'Union en réduisant la liquidité du marché, ce qui peut entraîner une volatilité des prix et d'autres distorsions.

Les marchés du gaz naturel sont devenus dysfonctionnels en 2022, entraînant des appels de marge extrêmes qui ont potentiellement menacé la stabilité des marchés financiers.

"Nous constatons déjà que d'autres États membres envisagent de mettre en œuvre des redevances similaires sur les points d'interconnexion", a déclaré l'EFET dans un communiqué cette semaine.

"Une telle réaction en chaîne ne ferait que menacer la sécurité de l'approvisionnement dans toute l'Europe et fragmenter le marché unique. (1 dollar = 0,9228 euro) (article rédigé par Julia Payne, complété par Christoph Steitz à Francfort et Markus Wacket à Berlin, et révisé par Barbara Lewis)