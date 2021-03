La Commission lance le Conseil européen de l'innovation pour contribuer à transformer des idées scientifiques en innovations prometteuses

Lors d'un événement en ligne aujourd'hui, la Commission européenne a lancé le Conseil européen de l'innovation (CEI). La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a prononcé le discours d'ouverture, en soulignant l'engagement de la Commission à permettre au CEI de relever les défis actuels et à venir : « Il n'y a pas de temps à perdre. Nous nous tournons vers les entreprises et lançons les premiers appels : plus de 1.5 milliards d'euros sont prévus pour cette seule année. La plupart de ces mesures soutiendront directement les PME et les start-ups. La moitié de ce financement soutiendra le pacte vert, les technologies numériques et l'innovation en matière de santé. »

Doté d'un budget de plus de 10 milliards d'euros (à prix courants) pour la période 2021-2027, le CEI vise à développer et à diversifier les innovations prometteuses. Nouveauté du programme Horizon Europe , le CEI s'appuie sur un programme pilote mené dans le cadre du programme Horizon 2020 et est unique au monde : il combine la recherche sur des technologies émergentes, un projet pilote d'accélérateur et un fonds dédié (le Fonds du Conseil européen de l'innovation) afin d'accélérer le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et start-up innovantes. Environ 3 milliards d'euros du budget du CEI seront alloués au Fonds du CEI.

Le premier programme de travail annuel du CEI, qui est publié, offre des possibilités de financement pour un montant de plus de 1,5 milliard d'euros en 2021. Par ailleurs, les candidatures pour deux prix, à savoir le prix des femmes innovatrices et le prix de la capitale européenne de l'innovation, sont ouvertes dès aujourd'hui.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, a déclaré : « Nous disposons à présent d'un fonds qui nous permettra de soutenir les petites etmoyennes entreprises qui travaillent sur des innovations décisives, de donner accès à des fondspropres et d'accélérer le développement des start-up innovantes. Il s'agit là d'un moyen de convertirles résultats de la recherche en possibilités commerciales et d'élaborer des idées nouvelles pour lesavancées technologiques et innovantes. »

Mariya Gabriel, commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse, s'est quant à elle exprimée en ces termes : « Le Conseil européen de l'innovation estl'initiative la plus ambitieuse que l'Europe ait menée afin de soutenir les avancées dont elle a besoin pour sortir de la crise économique et accélérer la transition vers une économie verte et numérique. En investissant dans des entreprises de recherche et d'innovation tournées vers l'avenir, le Conseil européen de l'innovation renforcera la souveraineté technologique européenne, permettra à des centaines de start-up parmi les plus prometteuses d'Europe de se développer plus rapidement et ouvrira la voie au futur espace européen de l'innovation. »

Le CEI prend appui sur les enseignements tirés et les résultats obtenus dans le cadre sa phase pilote menée entre 2018 et 2021. Doté d'une enveloppe financière de 3,5 milliards d'euros, il a permis de soutenir plus de 5 000 PME et start-up ainsi que plus de 330 projets de recherche.

Plus d'informations sont disponibles dans ce communiqué de presse. Le discours complet de la présidente est disponible ici et peut-être regardé là