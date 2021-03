La Commission présente une approche actualisée de la réponse apportée en matière de politique budgétaire à la pandémie de COVID-19

La Commission européenne a adopté aujourd'hui une communication énonçant à l'attention des États membres des orientations générales pour la conduite de la politique budgétaire au cours de la période à venir. Elle présente des principes directeurs visant à assurer la conception appropriée et la qualité des mesures budgétaires. Elle contient les considérations de la Commission concernant la désactivation de la clause dérogatoire générale ou la poursuite de son activation. Elle donne aussi des indications générales à propos de la politique budgétaire générale au cours de la période à venir, y compris concernant les répercussions qu'aura la facilité pour la reprise et la résilience sur la politique budgétaire.

La Commission est déterminée à apporter une réponse coordonnée et cohérente à la crise actuelle. Cela nécessite des politiques budgétaires crédibles qui remédient aux conséquences à court terme de la pandémie de COVID-19 et soutiennent la reprise, sans mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. La communication adoptée aujourd'hui vise à soutenir ces objectifs.

Orientations pour une coordination des politiques budgétaires

La coordination des politiques budgétaires nationales est essentielle pour soutenir la reprise économique. La communication précise que la politique budgétaire devrait rester souple et s'adapter à l'évolution de la situation. Elle met en garde contre un retrait prématuré du soutien budgétaire, qui devrait être maintenu cette année et l'année suivante. Elle prévoit que lorsque les risques sanitaires seront moindres, les mesures budgétaires devraient progressivement devenir plus ciblée et tournées vers l'avenir, favorisant ainsi une reprise résiliente et durable, et que les politiques budgétaires devraient tenir compte de l'incidence de la facilité pour la reprise et la résilience. Enfin, les politiques budgétaires devraient prendre en considération la vigueur de la reprise et la viabilité de la situation budgétaire.

Ces orientations aideront les États membres à élaborer leurs programmes de stabilité et de convergence, qui devraient être présentés à la Commission en avril 2021. Les orientations seront détaillées davantage dans le paquet de printemps du Semestre européen à présenter par la Commission.

Considérations pour la désactivation de la clause dérogatoire générale ou la poursuite de son activation

La Commission a proposé d'activer la clause dérogatoire générale en mars 2020 dans le cadre de sa stratégie visant à réagir vite, avec force et de manière coordonnée à la pandémie de COVID-19. Cette activation a permis aux États membres de prendre des mesures pour faire face de manière adéquate à la crise, tout en dérogeant aux obligations budgétaires qui s'appliqueraient normalement au titre du cadre budgétaire européen.

La communication expose la réflexion de la Commission sur la manière dont il conviendra de prendre une décision relative à la désactivation ou au maintien de la clause pour 2022. De l'avis de la Commission, la décision devrait être prise à la suite d'une évaluation globale de l'état de l'économie fondée sur des critères quantitatifs. Le niveau de l'activité économique dans l'UE ou la zone euro par rapport aux niveaux atteints avant la crise (fin 2019) constituerait le critère quantitatif déterminant pour permettre à la Commission de statuer, de façon globale, sur la désactivation ou le maintien de la clause dérogatoire générale. Par conséquent, les premières indications dont on dispose actuellement semblent indiquer qu'il convient de poursuivre l'application de la clause dérogatoire générale en 2022 et de la désactiver à partir de 2023.

À la suite d'un dialogue entre le Conseil et la Commission, cette dernière jugera de l'opportunité de désactiver la clause dérogatoire générale ou de la maintenir activée sur la base des prévisions du printemps 2021, qui seront publiées au cours de la première quinzaine de mai.

Les situations propres à chaque pays continueront d'être prises en considération après la désactivation de la clause dérogatoire générale. Si un État membre n'a pas retrouvé son niveau d'activité économique d'avant la crise, il sera fait usage de toute la souplesse prévue dans le pacte de stabilité et de croissance, en particulier lorsque des orientations en matière de politique budgétaire seront proposées.

Utiliser au mieux la facilité pour la reprise et la résilience

La communication fournit quelques indications générales sur la politique budgétaire des États membres en 2022 et à moyen terme, y compris le lien avec les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience. Cette dernière jouera un rôle crucial en aidant l'Europe à surmonter les effets économiques et sociaux de la pandémie et contribuera à rendre les économies et les sociétés de l'UE plus résilientes ainsi qu'à faciliter les transitions écologique et numérique.

La facilité pour la reprise et la résilience mettra à la disposition des États membres 312,5 milliards d'euros sous forme de subventions et jusqu'à 360 milliards d'euros sous forme de prêts pour soutenir la mise en œuvre des réformes et des investissements. Elle fournira ainsi une impulsion budgétaire considérable et contribuera à atténuer le risque de divergences dans la zone euro et dans l'UE.

La mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience aura également des répercussions importantes sur les politiques budgétaires nationales. Les dépenses financées par des subventions au titre de la facilité donneront une forte impulsion à l'économie dans les années à venir, sans augmenter les déficits et l'endettement nationaux. Cela incitera également les États membres à rendre leurs politiques budgétaires plus propices à la croissance. Les investissements publics financés par des subventions au titre de la facilité devraient s'ajouter aux niveaux d'investissement public existants. Ce n'est qu'en finançant un surcroît d'investissements productifs et de qualité que la facilité contribuera à la reprise et stimulera la croissance potentielle, en particulier si ce soutien est associé à des réformes structurelles conformes aux recommandations par pays.

Les États membres devraient tirer le meilleur parti de l'occasion unique offerte par la facilité pour la reprise et la résilience de soutenir la reprise économique, favoriser une croissance potentielle plus élevée et améliorer leur situation budgétaire sous-jacente à moyen et à long terme.

Débat public sur le cadre de gouvernance économique

La crise provoquée par l'épidémie de COVID-19 a mis en évidence la pertinence et l'importance de bon nombre des problématiques que la Commission s'est efforcée d'aborder et de résoudre dans le cadre du débat public sur le cadre de gouvernance économique. En relançant la consultation publique relative à ce cadre, la Commission pourra mener une réflexion sur ces problématiques et en tirer des enseignements. Dans la communication, la Commission confirme son intention de relancer le débat public sur le cadre de gouvernance économique, une fois que la reprise sera bien engagée.

Plusieurs membres du Collège se sont exprimés à ce sujet :

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif pour une économie au service des personnes, a déclaré : «L'espoir se profile pour l'économie de l'Union mais, pour l'heure, la pandémie continue de porter préjudice aux moyens de subsistance des Européens et à l'économie dans son ensemble. Pour atténuer ces répercussions et promouvoir une reprise résiliente et durable, notre message est clair: le soutien budgétaire devrait se poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Sur la base des indications actuelles, la clause dérogatoire générale resterait active en 2022 et serait désactivée en 2023. Les États membres devraient utiliser au mieux la facilité pour la reprise et la résilience, car elle leur donne une chance unique de soutenir leur économie sans grever les finances publiques. Des mesures rapides, temporaires et ciblées permettront un retour en douceur à la viabilité budgétaire à moyen terme.»

Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie, d'ajouter : «En décidant d'activer la clause dérogatoire générale en mars dernier, nous reconnaissions la gravité de la crise en cours. Cette décision marquait aussi notre détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie et soutenir l'emploi et les entreprises. Un an après, la lutte contre la COVID-19 n'est pas encore gagnée et nous devons veiller à ne pas répéter l'erreur commise il y a dix ans en mettant fin trop tôt au soutien. Pour 2022, il est clair que le soutien budgétaire restera nécessaire: il vaut mieux en faire trop que pas assez. Dans le même temps, il convient de différencier les politiques budgétaires en fonction du rythme de la reprise dans chaque pays et de la situation budgétaire sous-jacente. Il est essentiel, à présent que le financement au titre de NextGeneration EU a débuté, que les gouvernements veillent à préserver et renforcer les dépenses d'investissement nationales au moyen de subventions de l'UE.»

